Argentina se apresta a debatir las diferencias de precio en detrimento de las mujeres

Argentina se apresta a debatir las diferencias de precio en detrimento de las mujeres

BUENOS AIRES (Sputnik) — Se lo conoce como "impuesto rosa". Las mujeres en Argentina pagan en promedio 12% más que los hombres en determinados productos de... 21.06.2022

Esta distorsión ha sido demostrada por un estudio de la consultora Focus Market, que evalúa desde hace cinco años las variaciones de precio de 14 productos.Ante lo esta discriminación basada en el género, la senadora oficialista Nora del Valle Giménez ha propuesto el proyecto de ley de Equidad de Género, que busca ampliar el artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, el cual obliga a los proveedores a brindar un trato digno y equitativo a los consumidores.Se añade una sola frase: "Prohíbese la aplicación de precios discriminatorios de bienes y servicios sustentados en motivos de género".No es la primera vez que un proyecto así se presenta en el Congreso, pero la senadora del bloque gobernante Frente de Todos aspira a que sea la decisiva. Los porcentajes de sobreprecios en determinados productos llegan hasta el 35%.Brechas sin razónLa doctora en Economía Mercedes D'Alessandro, quien ha trabajado el presupuesto con perspectiva de género, constató que "en el universo de los consumidores, la compra que realizan las mujeres representa un 70% de la economía de mercado".La misma economista pone de relieve en su página web que las mujeres ganan 27% menos que los varones, según datos Ministerio de Trabajo. En el sector informal, la brecha que afecta a las trabajadoras precarizadas se ha ensanchado en los últimos años, hasta llegar al 40%.El propósito, por lo tanto, es terminar con "una practica abusiva muy generalizada que está invisibilizada y que tiene que ver con un conjunto de desigualdades que no hemos logrado corregir", señala Del Valle Giménez.Durante la presentación de esta iniciativa en el Congreso hace unos días, la presidenta de la comisión de la Banca de la Mujer, Marina Riofrío, señaló que "en materia salarial, en el primer trimestre de este año el sueldo promedio de los varones fue de 60.000 pesos (467 dólares al cambio oficial) y el de las mujeres de sólo 45.000 pesos (350 dólares)".Vericueto legislativoLa comisión que preside tiene previsto analizar este jueves el proyecto que acompañan con su firma once legisladores del Frente de Todos. El texto pasará también por la Comisión de Derechos y Garantías antes de que la Cámara alta pueda debatir la propuesta.En la Cámara de Diputados, el proyecto cuenta con el interés de la diputada Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidades que también deberá evaluar la iniciativa.Pero el empuje a esta propuesta ha tomado cuerpo, sobre todo, por afuera del Congreso."El mayor impulso ha venido justamente de las propias mujeres, de las investigadoras, y representantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)", reconoce Del Valle Giménez.Esta cámara empresarial denunció ya en 2018 que las mujeres pagaban hasta un 30% más por un mismo producto, con una brecha más acuciante entre artículos de higiene o vinculados con la salud."Está en nuestras manos", apeló Giménez. "Es fundamental el protagonismo de las mujeres para poder avanzar, porque de alguna u otra forma, todavía subsisten y sobreviven en el sistema distintas expresiones de la desigualdad, en este caso, vinculados al mercado".Una medida así también contribuiría a corregir las distorsiones de precios que además contribuyen a la inflación, que llegó al 60,7% en los últimos doce meses, el indicador más alto desde hace 30 años.La ONU ha pedido eliminar el impuesto rosa por considerar que entorpece el empoderamiento de las mujeres, mientras que el Parlamento europeo invitó en 2018 a los países de la Unión a que lo supriman en su informe "Igualdad de Género y Políticas Fiscales en la UE".

