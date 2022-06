https://mundo.sputniknews.com/20220620/una-investigacion-periodistica-revela-nuevos-detalles-sobre-la-muerte-de-la-periodista-abu-akleh-1127041008.html

Una investigación periodística revela nuevos detalles sobre la muerte de la periodista Abu Akleh

TEL AVIV (Sputnik) — La periodista palestino estadounidense Shirin Abu Akleh aparentemente murió a causa de los tiros de un soldado israelí durante una redada... 20.06.2022, Sputnik Mundo

"La bala que mató a la señora Abu Akleh fue disparada desde donde estaba un convoy militar israelí, lo más probable que por un soldado israelí de una unidad de élite", decía el medio estadounidense, que investigó durante un mes las circunstancias de la muerte de la periodista en Jenin."El Times no ha encontrado pruebas de que la persona que disparó había reconocido a la señora Abu Akleh y le hubiera apuntado personalmente", agregó. "El Times no ha podido determinar si el tirador vio que ella y sus colegas llevaban chalecos protectores con la palabra "press".El informe del diario dice que sus hallazgos contradicen varias afirmaciones israelíes, por ejemplo, que no había palestinos armados cerca cuando se le disparó a la periodista.

