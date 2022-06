https://mundo.sputniknews.com/20220618/belgica-investiga-el-uso-de-material-de-la-agencia-sputnik-en-un-examen-de-frances-1126979127.html

Bélgica investiga el uso de material de la agencia Sputnik en un examen de francés

El artículo en francés que se utilizó en el examen lleva la fecha del 28 de enero de 2018, cuando la agencia Sputnik todavía no estaba bajo las sanciones de la UE. Sin embargo, un usuario en Twitter llamó la atención de la ministra de Educación de la comunidad francófona de Bélgica, la Federación Valona-Bruselas, Caroline Désir.La oficina de la titular aseguró al canal de televisión estatal belga RTBF que investigaría lo sucedido.Al mismo tiempo, aclaró que la elección de los materiales del examen siempre corresponde a los maestros, el Gobierno no interviene en este proceso.La Unión Europea prohibió el 2 de marzo la emisión en su territorio del canal de televisión RT y la difusión de los materiales de la agencia Sputnik, acusándolos de "desinformación y manipulación de la información". Sus sitios web actualmente no están disponibles para los usuarios de los países de la UE.El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, anteriormente destacó que Moscú no esperaba que Occidente impusiera sanciones a periodistas, atletas y figuras de la cultura.

