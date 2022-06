https://mundo.sputniknews.com/20220617/mexico-quiere-organizar-los-juegos-olimpicos-de-2036-1126885593.html

México quiere organizar los Juegos Olímpicos de 2036

México quiere organizar los Juegos Olímpicos de 2036

El canciller mexicano Marcelo Ebrard aseguró que el país latinoamericano está dispuesto a albergar los Juegos Olímpicos de 2036. Sólo falta que lo autorice el... 17.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-17T00:18+0000

2022-06-17T00:18+0000

2022-06-17T00:18+0000

américa latina

méxico

marcelo ebrard

⚽ deportes

juegos olímpicos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1126887156_0:100:2362:1429_1920x0_80_0_0_8520a020e452e478d81d7f55c37ed032.jpg

El hombre que aspira a suceder a Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia no descartó la posibilidad de que México organice, por segunda vez en su historia, una justa olímpica, igual que lo hizo en 1968. En una reunión con el Comité Olímpico Mexicano (COM), el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) afirmó que, si lo autoriza el mandatario López Obrador, podrían iniciarse las gestiones para proponer la candidatura de México ante las instancias internacionales correspondientes. De este modo, sería la cuarta ocasión que el país latinoamericano propone ser la sede de unos Juegos Olímpicos. Lo hizo en 1956, 1960 y 1968. En 1968, México organizó unos Juegos Olímpicos que se consideran históricos, ya que se realizaron en un contexto social y político muy convulso. En Estados Unidos, la lucha de los afroamericanos por los derechos civiles alcanzó las competencias deportivas y no fueron pocas las muestras de protesta de atletas estadounidenses en plena justa olímpica. Además, días antes de la inauguración de los Juegos, sucedió la Matanza Estudiantil de Tlatelolco, uno de los eventos más trágicos en la historia reciente del país latinoamericano. El 2 de octubre de ese año, miles de estudiantes de universidades y preparatorias se manifestaron en contra del Gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien decidió reprimir la protesta con tanques y soldados. Nunca se supo oficialmente el número de muertos, ya que el Gobierno de México ocultó el hecho ante la prensa nacional e internacional. Sin embargo, se habla de "cientos" que murieron a manos de los militares, que cercaron la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, en la zona centro de la Ciudad de México.

https://mundo.sputniknews.com/20220614/ebrard-sheinbaum-y-adan-lopez-quien-es-la-carta-fuerte-de-amlo-1126728938.html

https://mundo.sputniknews.com/20220616/estas-seran-las-sedes-del-mundial-2026-en-eeuu-mexico-y-canada-1126880722.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, marcelo ebrard, ⚽ deportes, juegos olímpicos