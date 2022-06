https://mundo.sputniknews.com/20220617/la-cepal-advierte-sobre-desaceleracion-en-creacion-de-empleos-en-latinoamerica-en-2022-1126935075.html

La CEPAL advierte sobre desaceleración en creación de empleos en Latinoamérica en 2022

"Si bien las economías de la región crecieron un 6,6% en 2021, la recuperación del empleo ha sido lenta, incompleta y desigual", señaló CEPAL a través de un informe publicado en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).El documento consignó que para 2022 se espera una "desaceleración en el ritmo de la creación de empleos, al mismo tiempo que se prevé que los avances en el proceso de vacunación, las menores restricciones a la movilidad y la reapertura de las escuelas impulsarán una recuperación de los niveles de participación, en especial de la femenina".El informe pidió a las naciones no descuidar la dinámica entre la creación de empleo y el crecimiento de la actividad económica, señalando que en muchos países lo primero no está acompañando lo segundo.CEPAL y OIT advirtieron, en particular, los efectos negativos que tuvo la pandemia sobre el empleo femenino, señalando que se produjo "un retroceso equivalente a más de 18 años en los niveles de la tasa de participación de las mujeres, ya que sobre ellas recaen las tareas de cuidados de enfermos, niños y personas mayores".En el apartado de las recomendaciones, los organismos pidieron crear políticas públicas que "faciliten la inserción de las personas asalariadas que estén orientadas a los grupos más vulnerables, como por ejemplo, entregando subsidios a la contratación; la activación de instrumentos institucionalizados como la negociación colectiva y reajuste de salarios mínimos y la reactivación de los mecanismos de diálogo entre gobiernos, trabajadores y empleadores".En 2020 la tasa de ocupación en la región se contrajo un 8,2% y en 2021 se registró un alza de 6,8%, según los últimos datos entregados por CEPAL.

