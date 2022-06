https://mundo.sputniknews.com/20220617/el-presidente-de-ecuador-anuncia-medidas-para-compensar-el-alto-costo-de-la-vida-1126954885.html

El presidente de Ecuador anuncia medidas para compensar el alto costo de la vida

El presidente de Ecuador anuncia medidas para compensar el alto costo de la vida

QUITO (Sputnik) — El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció que su Gobierno adoptará un paquete de medidas para compensar el alto costo de la vida en... 17.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-17T22:55+0000

2022-06-17T22:55+0000

2022-06-17T22:55+0000

américa latina

ecuador

medidas

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/1117190831_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_5b329371538019844884d91a252c8364.jpg

Como parte de ese paquete, el mandatario firmó el 15 de junio un decreto ejecutivo que establece el control de la especulación de precios de los productos de primera necesidad.El incremento del costo de vida es uno de los 10 puntos de la plataforma de lucha de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que protagoniza una movilización nacional indefinida desde el 13 de junio, que incluye bloqueos de vías y cierre de negocios, entre otras acciones.Lasso añadió que no hay un solo detonante en su Gobierno que justifique la violencia de los últimos días en el país sudamericano, pero no se refirió directamente a la movilización nacional indefinida liderada por la Conaie.Agregó que el diálogo es la mejor manera para resolver problemas, tras señalar que a través de encuentros con distintos sectores sociales se busca escuchar las demandas para juntos encontrar consensos en beneficio de los ecuatorianos.Mientras tanto, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dijo que el Gobierno nacional le apuesta al diálogo.Lasso también se reunió con la Asociación de Municipalidades del Ecuador y con el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador.La Conaie reivindica temas como el refinanciación de deudas por un año para el sector agrícola, la reducción y congelamiento del precio de las gasolinas extra (corriente) y ecopaís, el control de la especulación de precios, la no precarización de la jornada laboral.El pliego de peticiones también incluye la no expansión de la frontera minera y petrolera, el respeto a los derechos colectivos, la no privatización de los sectores estratégicos, un presupuesto digno para la salud y educación, y la generación de políticas de seguridad.

https://mundo.sputniknews.com/20220617/el-presidente-de-ecuador-anuncia-avance-en-acuerdos-con-grupos-indigenas--fotos-1126941806.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ecuador, medidas, 📈 mercados y finanzas