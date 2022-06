https://mundo.sputniknews.com/20220613/cierran-varias-vias-en-ecuador-por-movilizacion-indigena-contra-el-gobierno-de-lasso-1126710007.html

Cierran varias vías en Ecuador por movilización indígena contra el Gobierno de Lasso

QUITO (Sputnik) — Varias vías en Ecuador, sobre todo en la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, permanecen cerradas debido a la movilización... 13.06.2022

américa latina

ecuador

Según la cadena televisiva Teleamazonas, los principales problemas se dan al momento en la Panamericana Norte para acceder o salir de Quito y también en la Panamericana Sur.En el norte de la provincia de Pichincha, se ubican floricultoras que tienen problemas para sacar sus productos.La movilización se inició en todo el país este 13 de junio y hasta media mañana el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 reportó al menos 15 vías cerradas en 10 provincias. Policías y militares acudieron a varios sitios para dialogar con la población y tratar de despejar las vías, pero hasta media mañana varias calles permanecían cerradas.El director del ECU 911, Juan Zapata, dijo a periodistas que pequeños grupos de pobladores en diversos sitios cierran las calles con troncos, tierra, llantas y escombros."Son alrededor de 1.200 personas en diversos puntos a nivel nacional (que bloquean vías). Estamos coordinando para retirar los escombros. Vemos que no hay tanta fuerza, esperemos que continúe así", señaló Zapata.En conferencia de prensa, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, también dijo que, hasta el momento, no se nota una fuerza importante del movimiento indígena con el paro.Entre las provincias más afectadas están Pichincha (norte) y provincias del centro andino, como Cotopaxi, y algunas vías de la Amazonía.La Conaie exige al Gobierno de Guillermo Lasso, entre otras cosas, que congele el precio de los combustibles en 2,10 dólares por barril el galón de gasolina de 85 octanos y en 1,50 el diésel.El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dijo que las autoridades buscarán el diálogo con los manifestantes, pero no permitirán cierre de pozos petroleros o servicios básicos, y advirtió que se aplicará las disposiciones de la Ley en caso de que se llegue a paralizar algún servicio."Nosotros no vamos a permitir el bloqueo indefinido de vías, el bloqueo indefinido del tránsito vehicular, el bloqueo indefinido de las personas los transportes o las mercaderías (…) No vamos a ser abusivos pero tampoco vamos a ser débiles", advirtió el ministro.Jiménez añadió que escucharán las peticiones de quienes protestan, pero insistió en que no permitirán paralizaciones que afecten la reactivación económica ni que generen un escenario de caos en el país.

