https://mundo.sputniknews.com/20220616/no-sigas-consejos-de-tiktok-el-peligro-real-que-corres-al-almacenar-aguacates-en-agua-1126865556.html

No sigas consejos de TikTok: el peligro real que corres al almacenar aguacates en agua

No sigas consejos de TikTok: el peligro real que corres al almacenar aguacates en agua

¿Estás a punto de guardar tus aguacates en agua para que no se oxiden por un video de TikTok? Te tenemos malas noticias porque se trata de una práctica... 16.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-16T17:46+0000

2022-06-16T17:46+0000

2022-06-16T17:46+0000

estilo de vida

aguacate

💗 salud

🥚 alimentación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/02/1114702433_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_766eaba8dfee3fbf60b28ac909284fd1.jpg

Recientemente se viralizó un video de la usuaria @shamamamahealing (ya no disponible en la plataforma) en el que asegura que, después de guardar en botes de agua sus aguacates, éstos permanecieron frescos y verdes.Sin embargo, esto resulta completamente falso e incluso puede ser muy peligroso para la salud como advierte la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).Tras la viralización del material, la agencia reguladora recomendó no seguir esta práctica debido a la "posibilidad de que existan cualquier residuo de patógenos humanos" como la Listeria Monocytogenes y la Salmonella."Una investigación realizada por científicos de la FDA muestra que la Listeria monocytogenes tiene el potencial para infiltrarse e internalizarse en la pulpa de los aguacates cuando se sumergen en tanques de descarga refrigerados durante 15 días. En este caso, ni siquiera la desinfección de la superficie de la piel del aguacate antes de cortarlo podría eliminar la contaminación", declaró un vocero de la FDA para Newsweek.Lo anterior sucede porque el ambiente húmedo que proporciona el agua es propicio para la multiplicación de dicha bacteria, por lo cual no se recomienda seguir esta viral práctica de TikTok.Según el organismo sanitario, es común encontrar la Listeria monocytogenes en aguacate doméstico, pero se necesita una presencia muy fuerte de esta bacteria para provocar daños a la salud.Algunos métodos conocidos para evitar la oxidación del aguacate son usar jugo de limón, ya que el ácido cítrico retrasa este proceso natural, al igual que el aceite de olivo.

https://mundo.sputniknews.com/20220305/prevenir-infartos-y-cancer-estas-son-las-maravillosas-propiedades-de-un-hueso-de-aguacate-1122695595.html

https://mundo.sputniknews.com/20220502/asi-puedes-devolver-el-color-verde-a-un-aguacate-oxidado-1125040695.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

aguacate, 💗 salud, 🥚 alimentación