Presidente ecuatoriano asegura que no cederá ante imposiciones de grupos violentos

QUITO (Sputnik) — El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, declaró que su Gobierno no cederá ante grupos violentos que, a su entender, pretenden imponer sus... 15.06.2022

"Seguimos trabajando por el Ecuador. Tenemos las puertas abiertas al diálogo, pero no cederemos ante grupos violentos que pretenden imponer sus reglas", dijo el mandatario en su cuenta de la red social Twitter, al referirse al tercer día de movilizaciones y protestas en todo el país, lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).Lasso añadió que las agendas de protesta de los diferentes grupos sociales son legítimas, pero no pueden darse en base a engaños y violencia.El presidente señaló que su Gobierno coordina acciones para atender los pedidos de las distintas organizaciones sociales, pero que no puede "permitir la violencia ni caos en un país que se está reactivando luego de dos años de pandemia".Según informó el ministro del Interior, Patricio Carrillo, en el marco de las protestas se registran más de 20 detenidos, siete policías secuestrados, 15 patrulleros destruidos y 41 procesos judiciales abiertos por la Fiscalía.La provincia andina de Cotopaxi, ubicada en el centro del país, es en donde se protagonizan los mayores conflictos.Las protestas de la Conaie, en demanda de 10 puntos, entre ellos que se reduzca y se congele el precio del diésel y de la gasolina, se iniciaron el lunes.Los precios del diésel y la gasolina permanecen congelados desde el año pasado, pero a niveles más altos de los que demanda la organización.

ecuador

