Foro Económico de San Petersburgo: gran expectativa a nivel global

Según el director del evento, esta 25ª edición superará la participación del pasado año. Tensión entre España y Argelia aumenta. Artículo de opinión en... 15.06.2022, Sputnik Mundo

Arranca el Foro Económico Internacional de San Petersburgo en su 25ª ediciónEste 15 de junio arrancó el Foro Económico Internacional de San Petersburgo [SPIEF, por sus siglas en inglés] en su 25ª edición, un evento empresarial anual que reunió esta vez a jefes de Estado y de Gobierno, altos ejecutivos de importantes compañías y expertos de más de cien países de Europa, Asia, África y Latinoamérica."El número de los participantes ya registrados nos permite esperar que superaremos los indicadores del año pasado, y esto significa que el foro es de actualidad y el mundo de los negocios está dispuesto a invertir en el evento, venir, debatir la agenda, intercambiar contactos, etc. El lema del foro refleja exactamente el vector de discusiones que tendrán lugar en las sesiones bajo el lema 'Nuevo mundo, nuevas oportunidades', donde se podrá definir cómo vamos a actuar, desarrollarnos en condiciones de un nuevo modelo económico que se está formando, y cuáles son los pasos a emprender para conseguir las metas planteadas", dijo el director del evento, Alexéi Valkov.Un último dato que permite formarse una idea de la importancia del SPIEF y el interés que despierta en el mundo: casi 4.200 periodistas de 30 países ya se registraron para cubrir el Foro.La estrategia del sistema financiero ruso ante la agresión de OccidenteHaber entrado en el juego de la globalización tras la disolución de la Unión Soviética sí que ha traído considerables beneficios económicos a Rusia. No obstante, la adopción de este modelo ha supuesto un factor de vulnerabilidad para el gigante euroasiático, tal y como se ha vuelto a evidenciar en los últimos meses, quedándose demostrado que este sistema permite 'cancelar' a cualquier miembro con una "facilidad" tremenda. Lo escribe Andréi Kostin, presidente del banco VTB, el segundo más grande de Rusia, en un artículo titulado 'Empezar desde cero'.El destacado economista sostiene que, al haber tomado este rumbo, el país entró en un juego donde las reglas fueron diseñadas por otros, sin su participación. Unas reglas que no sólo excluían la participación de Rusia en los temas clave, despreciando sus intereses nacionales, sino que además tampoco comprendían un diálogo equitativo y respetuoso."Pocos colombianos entienden el verdadero sentido de su bandera y su himno"Segunda parte de la entrevista realizada a Carlos Leonardo Samudio, creador del canal de YouTube Recuerda Colombia, en el que explica el sentido de la bandera y el himno colombiano.Samudio también comparte su percepción como historiador y como ciudadano de lo que él cree que será Colombia dentro de 10 años, en referencia a los cambios que está asumiendo el país en materia política y social.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

