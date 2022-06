https://mundo.sputniknews.com/20220615/el-tribunal-supremo-de-brasil-avala-cultivo-de-cannabis-con-fines-medicinales-1126789784.html

El Tribunal supremo de Brasil avala cultivo de cannabis con fines medicinales

El Tribunal supremo de Brasil avala cultivo de cannabis con fines medicinales

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Superior Tribunal de Justicia brasileño resolvió un salvoconducto que permite que tres personas cultiven cannabis con fines... 15.06.2022, Sputnik Mundo

La decisión de los magistrados fue unánime y, en la práctica, autoriza que la conducta no sea tipificada como delito y que el grupo no rinda cuentas ante el Gobierno.En el único precedente, el STJ había decidido que los hábeas corpus no eran la manera correcta de recurrir al derecho de cultivar para tener medicina para autoconsumo. El fallo del 14 de junio modifica el entendimiento del máximo tribunal, que ahora avala ese recurso judicial como herramienta legítima."Mientras que el uso recreativo establece una relación típica con la norma penal incriminatoria, el uso medicinal, científico o incluso ritualista-religioso no impugna la persecución penal dentro de los límites reglamentarios", dice el escrito firmado por los relatores Rogerio Schietti y Sebastiao Reis Jr.Schietti hizo un llamado a todos los agentes del Estado involucrados en el tema, no sólo del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Judicial, a cumplir "este deber cívico y civilizatorio de, si no reglamentar, por lo menos definir en términos legislativos".El aval del máximo tribunal es para el cultivo de la subespecie sativa, o sea, con alta concentración de tetrahidrocannabinol (THC), sustancia con efectos psico disociativos.Brasil presenta uno de los esquemas legales más restrictivos para el uso recreativo del cannabis, siendo prohibida su compra-venta, el almacenaje y el consumo. En ese contexto, el precio el gramo en el mercado negro es de los más elevados de la región, y puede alcanzar los 30 dólares.En cuanto al uso medicinal, desde septiembre del año pasado la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) ha agilizado la importación de productos médicos derivados del cannabis, reduciendo el tiempo de aprobación para las personas que se registran con una receta médica.

