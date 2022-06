https://mundo.sputniknews.com/20220614/peru-quedo-fuera-del-mundial-de-catar-2022-y-los-memes-no-se-hicieron-esperar-1126730296.html

Perú quedó fuera del Mundial de Catar 2022 y los memes no se hicieron esperar

El seleccionado incaico no pudo superar a su par australiano en la definición desde el punto penal y quedó fuera de la próxima cita mundialista, para desazón... 14.06.2022, Sputnik Mundo

La selección peruana desperdició la oportunidad histórica de clasificar al Mundial de Catar 2022, luego de una buena Eliminatoria Sudamericana que auguraba un mejor destino en el repechaje de cara a la próxima cita mundialista.Tras 120 minutos sin goles, peruanos y australianos definieron la participación desde los doce pasos. Los oceánicos —que representan un cupo asiático— se impusieron por 5 a 4 en el Estadio Ahmad bin Ali Stadium de Doha.El héroe de la jornada fue el portero australiano Andrew Redmayne al contener el decisivo penal al peruano Alex Valera. El guardameta, que entró en los últimos minutos del tiempo extra para disputar la tanda de penales, será recordado por sus estrafalarios movimientos que buscaban desconcentrar a los pateadores peruanos.Otro de los peruanos en fallar desde el punto penal fue el experimentado jugador de Boca Juniors Luis Advíncula, quien se mostró sumamente afectado tras el cotejo: "Pido perdón por el dolor que causé a todo Perú. Soy el único responsable y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Doy un paso al costado de la selección".Los cibernautas no perdieron la oportunidad para publicar diversos y creativos memes sobre la eliminación de Perú, en especial los hinchas chilenos, quienes fueron objeto de burla la semana pasada al no prosperar la denuncia de la Federación de Fútbol de Chile por la inscripción irregular de Byron Castillo en Ecuador, última carta que se jugaron para llegar a Catar 2022.

