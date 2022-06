https://mundo.sputniknews.com/20220610/apelaciones-y-contradenuncias-que-sigue-tras-el-fallo-de-la-fifa-sobre-byron-castillo-1126581761.html

Apelaciones y contradenuncias: qué sigue tras el fallo de la FIFA sobre Byron Castillo

La FIFA informó que su Comisión Disciplinaria resolvió no innovar en el pedido de investigación interpuesto por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile para descalificar a Ecuador de la Copa del Mundo Catar 2022 debido al posible incumplimiento de Byron Castillo de los criterios de convocatoria para participar con la selección nacional de Ecuador en ocho partidos de clasificatorias."Tras analizar toda la documentación recibida, la FIFA ha decidido cerrar el procedimiento disciplinario iniciado contra la FEF (Federación Ecuatoriana de Fútbol)", comunicó el organismo.El escueto comunicado consigna que, de conformidad con el código disciplinario de la FIFA, las partes disponen de 10 días "para solicitar la decisión fundamentada, que, de ser solicitada se publicaría en legal.fifa.com".La postura de la ANFP fue perseguir la hipótesis de que la documentación que supuestamente comprobaba la nacionalidad colombiana de Castillo haría a Ecuador perder los puntos de los partidos de Eliminatorias disputados por el defensor, lo que en los cálculos iba a provocar la clasificación de Chile.Ecuador sugería que las versiones periodísticas que originaron la denuncia habrían confundido a Castillo con su hermano fallecido, bautizado de la misma forma, quién habría nacido en Nariño, Colombia.¿Qué sigue ahora?El escueto fallo de la FIFA no terminó de calmar las aguas. Desde el lado chileno señalan que la resolución no explicita públicamente si la documentación presentada por Chile es falsa o no y solo se limita a cerrar el procedimiento.La ANFP aseguró —en una medida que despertó rechazo de algunos hinchas chilenos—, que apelará la resolución ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés). "Vamos perdiendo 1-0, pero esto es sólo el primer tiempo. Vamos a apelar", ratificó Pablo Milad, titular del fútbol chileno.'Pretendieron dañar la imagen de un país'Por su parte, el presidente de la liga ecuatoriana, Miguel Ángel Loor, criticó a la dirigencia chilena, a quienes acusó de querer "destruir" a Byron Castillo y dañar la imagen del Ecuador."Ecuador no entró al Mundial hoy, ya lo había hecho y en la cancha. Lo que sí hicieron estos dirigentes (de Chile) fue pretender dañar la imagen de un país y de este chico. Quisieron destruirlo. La realidad es que la fortaleza mental de Byron es admirable. Veremos cómo los resarcen", posteó el dirigente en redes sociales.Demanda a la ANFPEn tanto, el propio Byron Castillo podría buscar una reparación por parte de la federación chilena. El abogado ecuatoriano especializado en derecho deportivo Andrés Holguín adelantó al medio La Clave que evalúa, junto a Byron Castillo y su representante, entablar acciones legales por 'daños y perjuicios' contra la ANFP."Hemos conversado con algunos estudios jurídicos porque tenemos que analizar hasta dónde queremos llegar. Si queremos una sanción disciplinaria o un resarcimiento económico", concluyó Holguín.

