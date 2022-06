En Ecuador suspenden audiencia de hábeas corpus para exvicepresidente Jorge Glas

https://mundo.sputniknews.com/20220614/en-ecuador-suspenden-audiencia-de-habeas-corpus-para-exvicepresidente-jorge-glas-1126764667.html

La diligencia estaba prevista en la sede del Complejo Judicial Norte, en la capital del país, pero no se instaló porque minutos antes se informó sobre una amenaza de bomba, publicó el periódico Expreso.Agregó que varios funcionarios del complejo habrían recibido mensajes en los que se alertaba que iba a reventar el edificio, por el estallido de un artefacto explosivo.Debido a la amenaza, se dispuso el desalojo de todas personas que se encontraban en la edificación.En la audiencia, tenía que definirse si el exsegundo mandatario puede o no terminar de cumplir sus condenas fuera de la cárcel 4, en Quito, donde se encuentra desde el pasado 21 de mayo.El equipo legal de Glas argumentó, en la solicitud de hábeas corpus, que la salud del exvicepresidente se encuentra deteriorada.Al momento no se conoce sobre una nueva fecha para la diligencia.Esta es la segunda ocasión que se suspende la audiencia de hábeas corpus; inicialmente fue convocada para el 1 de junio, pero se pospuso porque el defensor de Glas, Carlos Alvear, presentó un certificado médico por estar contagiado de COVID-19.El pasado 21 de mayo, un tribunal de la Corte de Justicia de la provincia de Santa Elena (oeste) dispuso la recaptura de Glas al anular el fallo otorgado por un juez inferior de esa jurisdicción que ordenó su liberación el pasado 9 de abril.Un día después, el exvicepresidente abandonó la cárcel de la ciudad de Latacunga (centro) y permaneció en libertad durante 40 días.Glas tiene dos sentencias en firme, la primera de seis años por asociación ilícita en el caso Odebrecht y la segunda a ocho años por el delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016.El exvicepresidente está en prisión desde diciembre de 2017.

