Diputado nicaragüense: las sanciones de EEUU no afectan al Gobierno de Nicaragua

MANAGUA (Sputnik) — Las nuevas sanciones migratorias impuestas por EEUU contra 93 políticos y funcionarios de Nicaragua no afectan la funcionalidad del... 14.06.2022, Sputnik Mundo

"Yo no conozco ninguna situación de afectación o paralización de alguna actividad, política, programa o decisión del Gobierno, porque eso es eminentemente migratorio; más bien me parece que [las sanciones] son [un] reconocimiento a las personas que se las imponen, porque es gente que está trabajando por Nicaragua", expresó Navarro tras conocerse la decisión de Washington contra jueces, fiscales, miembros de la Asamblea Nacional y funcionarios del Ministerio del Interior (Gobernación).El Gobierno de EEUU argumentó que las restricciones de visas fueron basadas en "acciones que deterioran la democracia" en Nicaragua por las "detenciones injustas" de políticos y representantes de la sociedad civil.No obstante, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, argumentó, el 11 de diciembre pasado, que los detenidos son "terroristas" y "criminales" que recibieron partidas millonarias de EEUU y de países europeos para organizar y dirigir el golpe fallido de 2018, que provocó la muerte de 300 civiles, militantes del partido gobernante, opositores y policías; así como daños a la economía valorados en más de 27.000 millones de dólares.Navarro, dirigente del Movimiento Liberal Constitucionalista Independiente (MLCI) y aliado del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), afirmó que el desvisado anunciado por EEUU no debe entenderse como una sanción, pues esta potencia tiene el derecho soberano de otorgar a quien quiera el ingreso a su país."Esa es una decisión de ellos, como así nosotros tenemos el derecho de decidir quién puede entrar o no puede entrar a Nicaragua", dijo el directivo parlamentario de Managua.Sin embargo, consideró que por actuaciones como las acontecidas el 6 de junio, Washington fracasó en la Cumbre de las Américas y ha perdido su hegemonía en el continente.Tras las elecciones presidenciales de noviembre de 2021, la administración de Joe Biden anunció un "desvisado" masivo contra funcionarios del Estado de Nicaragua, alcaldes, diputados, magistrados, directivos de entes autónomos, militares, policías, docentes universitarios y familiares de estos.

