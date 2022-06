https://mundo.sputniknews.com/20220614/bloomberg-la-ue-podria-disolverse-si-se-unen-mas-naciones-1126733040.html

Bloomberg: la UE podría disolverse si se unen más naciones

Bloomberg: la UE podría disolverse si se unen más naciones

La Unión Europea podría dejar de funcionar correctamente o incluso desintegrarse por completo si se unieran Ucrania u otros posibles candidatos para la membresía como Moldavia, Georgia, Albania y otros Estados balcánicos, advirtió el colaborador de Bloomberg Andreas Kluth.Kluth sugirió que apresurar las candidaturas de membresía de los países era una "mala idea", no solo porque sus economías, sistemas legales y otras instituciones no están preparados, sino porque constituiría una "imprudencia" por parte de una asociación que aún tiene que resolver las tensiones básicas e intrínsecas entre bloques entre la absorción de nuevos países y la integración de los que ya forman parte de la UE.Kluth señaló que según las reglas de los tratados existentes, incluso un solo miembro puede vetar y, por lo tanto, detener una acción conjunta efectiva. Este y otros “defectos de diseño casi condenan a la UE al fracaso cada vez que surge un gran problema”, además, escribió, Bruselas no tiene ningún mecanismo para expulsar a los "miembros errantes" cuando violan las reglas del bloque, señalando la disputa sobre el "Estado de derecho" en curso entre la UE, Hungría y Polonia.“La UE realmente no puede arreglar su sistema operativo”, escribió el periodista, ya que los miembros no están de acuerdo sobre su propósito: unos Estados Unidos de Europa, un mero mercado común o algo intermedio.Dados todos estos problemas, Kluth sugirió que países como Ucrania deberían ser bienvenidos simbólicamente “en la fraternidad europea en este momento”, pero no admitidos “prematuramente” hasta que el bloque resuelva sus problemas internos, posiblemente a través del concepto olvidado de una UE de 'multivelocidad' impulsada por Macron.Ucrania solicitó formalmente su ingreso en la UE el 28 de febrero, cuatro días después de que Rusia iniciara una operación especial para desmilitarizar el país. El sábado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, le dijo al presidente Volodímir Zelenski que la UE estaba finalizando su evaluación sobre si recomendar a Ucrania para el estatus de candidato formal y anunciaría su decisión a fines de esta semana.Los funcionarios y los medios europeos han instado a los funcionarios de Ucrania a darse cuenta de que la membresía en la UE podría estar a años o incluso décadas de distancia, y algunos observadores advirtieron que el país nunca podría unirse al bloque si no resuelve problemas como la corrupción desenfrenada, las deficiencias en el Estado de derecho, pobreza y nacionalismo, además de la actual crisis militar con Rusia.

