Gambito de caballero: Adán Augusto acelera su campaña mientras otros presidenciables piden unidad

El secretario de Gobernación de México, Adán Augusto López, parece acelerar sus intenciones de convertirse en el candidato presidencial de Morena. 13.06.2022, Sputnik Mundo

El funcionario federal se robó las cámaras durante el encuentro que el partido tuvo este 12 de junio en Toluca, en el Estado de México, organizado para cerrar filas con miras a las próximas elecciones estatales y en las cuales pretenden ganarle al PRI uno de sus bastiones históricos.Durante el encuentro, en el que estuvieron otros posibles candidatos presidenciables como Marcelo Ebrard, canciller de México, y Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, destacó la aparición de varios carros con carteles con la imagen de López Hernández acompañados del hashtag #AdánVa.Durante su intervención, el secretario de Gobernación hizo un llamado a la unidad, necesaria para triunfar en las próximas elecciones estatales, mismas que definirán la ruta para el 2024."La gran avenida de nuestro país ya la abrió Andrés Manuel López Obrador y todo México tiene que acompañarlo por el mismo camino. Es, como se los dije, la hora de la unidad, no nos equivoquemos: vamos a ganar el Estado de México, vamos a ganar Coahuila y vamos a ganar en el 24, pero tenemos que ir juntos, dejando de lado la aspiración personal", declaró Adán Augusto, quien fue apoyado por una multitud que habría viajado desde Tabasco.Por su parte, Ebrard Casaubón también suscribió el llamado a la unidad y pidió "suelo parejo" para no dividir al partido.En tanto, Claudia Sheinbaum refrendó que están "más unidos que nunca" y "nada personal está por encima de los intereses sagrados del pueblo de México".El gran ausenteEl gran ausente durante la reunión de Morena en el Estado de México fue el coordinador de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, quien ha criticado los métodos de selección de candidatos de Morena, a través de encuestas.El morenista participó en un homenaje al poeta Ramón López Velarde en el marco del Día del Zacatecano, en la Rotonda de las Personas Ilustres.Hasta el momento el legislador no se ha pronunciado por el encuentro de los morenistas.En tanto, el presidente de Morena, Mario Delgado, reiteró que será a través de encuestas como se definirá al candidato, mismas que se realizarán en un año.

