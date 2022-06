https://mundo.sputniknews.com/20220610/quien-es-tatiana-clouthier-la-nueva-presidenciable-de-amlo-1126574894.html

¿Quién es Tatiana Clouthier, la nueva 'presidenciable' de AMLO?

La secretaria de Economía de México, Tatiana Clouthier, se ha sumado a la lista de funcionarios que podrían competir por la candidatura presidencial de Morena... 10.06.2022, Sputnik Mundo

Así lo consideró el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien durante su conferencia de prensa no descartó que la hija del exlíder del PAN, Manuel Clouthier, pueda ser competencia para otros presidenciables como el canciller Marcelo Ebrard, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, o el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.¿Quién es Tatiana Clouthier?Tatiana Clouthier Carrillo nació el 12 de agosto de 1964 en Culiacán, Sinaloa, en el seno de una familia vinculada a la política mexicana. Su padre, Manuel Clouthier Maquio, fue una de las figuras más destacadas en la historia del Partido Acción Nacional (PAN), la fuerza conservadora más fuerte del país latinoamericano. Cuenta con una licenciatura en Lengua Inglesa por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y una maestría en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Asimismo, tiene un diplomado en Cultura de la Legalidad por la Universidad George Washington, uno en Gobernanza y otro en Perspectivas Económicas y Políticas para México, ambos de la Universidad de Harvard.Además de su carrera política, también ha fungido como docente, traductora y socia de la compañía de traducciones Expressa, y es socia de una empresa inmobiliaria, de acuerdo con la información de la Secretaría de Economía.Su carrera política inició en el año 2000 al ser parte de las organizadoras de la marcha mundial de mujeres y tres años después al sumarse como diputada federal plurinominal del PAN, partido al que renunció en 2005 por diferencias con el entonces dirigente, Manuel Espino, y tras haber fungido como coordinadora en elecciones locales y federales, observadora electoral y consejera estatal en Nuevo León.En 2009, logró acordar una candidatura independiente bajo el cobijo de Nueva Alianza (la figura independiente aún no se definía) para registrarse como candidata a la presidencia municipal de San Pedro Garza García.En 2018 fue elegida como coordinadora de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, siendo una de las figuras públicas más destacadas durante la elección por su estilo fresco y un estilo de comunicación más juvenil y relajado que tuvo eco en la juventud mexicana.Aunque fue invitada a ser integrante del gabinete, Tatiana Clouthier prefirió ser diputada plurinominal de Morena y vicecoordinadora de la bancada; no obstante, renunció al cargo en diciembre de 2020 por diferencias políticas respecto a la participación de la Guardia Nacional en tares de seguridad pública.En enero de 2021, fue elegida como nueva secretaria de Economía en sustitución de Graciela Márquez, y, entre las tareas que ha llevado a cabo, está el inicio de las negociaciones para la firma de un tratado de libre comercio con Reino Unido, anunciado a finales de mayo de 2022.Además de su carrera política, también es autora de varios libros, entre los que destacan Curul 206. Una visión del Congreso, Maquío, mi padre y Juntos hicimos historia.

