El Ecuador de Lasso ¿es el "de las oportunidades"?

El presidente ecuatoriano presentó su informe de gestión en la Asamblea Legislativa, al cumplir un año en el Gobierno. En otro orden, haitianos sufren persecución por parte de ciudadanos en República Dominicana. Estas y más noticias en una nueva edición de 'En órbita'.

Guillermo Lasso cumplió su primer aniversario en el poder. La fecha del 24 de mayo coincide con la celebración de los 200 años de la Batalla de Pichincha, suceso relevante para la liberación de Quito del dominio español."Gracias por acompañarme hacia ese Ecuador de las oportunidades que prometí aquel 24 de Mayo: un país más justo, equitativo y solidario para todos”, tuiteó el mandatario.En referencia con el episodio, el mandatario expresó que su compromiso con los ciudadanos es hacia "un Ecuador donde se sientan seguros y puedan caminar libres”.Estos dichos se vinculan con la grave crisis de inseguridad y violencia vinculada con el narcotráfico que atraviesa la nación.En diálogo con En órbita, el periodista ecuatoriano Luis Rosero habló sobre las deudas a nivel social del primer año de gestión de Lasso."El crecimiento económico en 2021 fue de 4,2% pero este año ya se anuncia una tasa del 2,8%. Habrá una contracción del nivel de actividad. Por otro lado, hay un problema de presión inflacionaria. Y este problema no existía en Ecuador, al ser un país que con la dolarización se estabilizaban los precios", indicó.El periodista además resaltó otras dificultades que enfrenta la nación, de "desempleo y subempleo, como de pobreza y hambre". Y en especial el de la "inseguridad ciudadana". Por otra parte, como punto positivo el entrevistado resaltó el plan de vacunación liderado por el Gobierno durante la pandemia.De acuerdo con la consultora Ciees, el presidente llega al primer año de Gobierno con una desaprobación del 70%. Significa que desde su asunción en 24 de mayo de 2021 su imagen tuvo una caída de 34 puntos.En tanto, Lasso no tiene mayoría en la Asamblea General y ya no encuentra aliados para sus proyectos como, por ejemplo, la reforma laboral.El presidente logró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), traducido en medidas como despidos de funcionarios públicos y una reforma tributaria."Al inicio, el Gobierno pactó con Pachakutik [partido del Movimiento Indígena], lo que le permitió aprobar la reforma tributaria. Pero luego esta fuerza política cambió de opinión y ahora es oposición junto con el correísmo", señaló Rosero.El periodista se refirió a la dificultad de Lasso para lograr un consenso con el fin de aprobar todos sus proyectos de leyes.En esta edición de En órbita abordamos —entre otros temas— en República Dominicana, organizaciones sociales denuncian persecución racial contra migrantes haitianos.Y además, el presidente peruano Pedro Castillo prevé nuevos cambios en su gabinete tras la renovación de varios ministros.En Uruguay En órbitase transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 deMaldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

