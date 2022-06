https://mundo.sputniknews.com/20220611/sanciones-a-rusia-le-dan-oportunidades-para-desarrollo-dice-embajador-en-fiesta-nacional-1126646301.html

Sanciones a Rusia le dan oportunidades para desarrollo, dice embajador en fiesta nacional

MONTEVIDEO (Sputnik) — Las sanciones de Occidente contra Rusia, si bien afectan la economía local, también le dan oportunidades para el desarrollo interno... 11.06.2022, Sputnik Mundo

Budáev recordó que el 12 de junio es una fiesta relativamente nueva, ya hace 32 años el Parlamento ruso aprobó el decreto sobre la soberanía nacional. Sin embargo, señaló Rusia tiene una historia mucho más larga, de más de 1.000 años."Al celebrar el 12 de junio, siempre recordamos nuestro glorioso pasado, nuestras brillantes victorias e irreparables pérdidas. Nos damos cuenta del presente, interesante y desafiante al mismo tiempo, y estamos mirando al futuro, un futuro promisorio, más seguro, estable y próspero", manifestó.El diplomático indicó que este año el acto solemne en la embajada con motivo de la fiesta nacional se celebra en un "formato reducido"."Invitamos solamente a los representantes de nuestra diáspora, los amigos uruguayos y los jefes de las misiones diplomáticas de los países amigos o, por lo menos, neutrales, que no participan en esta campaña occidental rusofóbica y las sanciones económicas antirrusas", dijo el embajador, al agradecer a esos países su posición respecto a Rusia y su disposición a seguir cooperando.Al referirse a la situación en Ucrania, Budáev subrayó que "realmente no se trata de una guerra, porque nadie ha declarado una guerra; se trata de una operación especial militar de Rusia para desmilitarizar el régimen criminal de Kiev"."En la práctica estamos ayudando a nuestros hermanos ucranianos a liberarse de ese nazismo, por eso la operación está orientada contra la infraestructura militar, cuidando y protegiendo las instalaciones civiles y sobre todo a la población pacífica", enfatizó.El jefe de la misión diplomática agregó que Rusia tiene "una misión histórica, siempre protegiendo a los débiles y oprimidos"."Históricamente Rusia no comienza guerras, sino que las termina; y ahora en Ucrania estamos terminando una guerra que comenzó hace ocho años, en 2014, tras un golpe de Estado inconstitucional y la llegada al poder de los círculos radicales, extremistas y nacionalistas de Ucrania", puntualizó.El discurso del embajador fue precedido por la escucha de los himnos nacionales de Uruguay y Rusia.Después de su intervención, la cantante lírica y pianista rusa Evguenia Pirshina tocó para los presentes una pieza de "Las Estaciones" del compositor clásico Piotr Chaikovski.Rusia anunció el pasado 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

