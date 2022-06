Embajador ruso destaca el diálogo con Uruguay pese a las presiones internacionales

https://mundo.sputniknews.com/20220610/embajador-ruso-destaca-el-dialogo-con-uruguay-pese-a-las-presiones-internacionales-1126535053.html

MONTEVIDEO (Sputnik) — Las relaciones diplomáticas y la cooperación entre Rusia y Uruguay se mantienen sólidas, a pesar de las fuertes presiones desde... 10.06.2022, Sputnik Mundo

La carne de esturión uruguaya intenta llegar a Rusia a pesar de las sanciones En Uruguay, la piscicultura no está muy desarrollada. Sin embargo, en la década de 1990 se comenzó a trabajar en la cría del esturión. Así el país sudamericano se convirtió en el único del Hemisferio Sur en producir carne y caviar

A continuación, la conversación que mantuvo el diplomático con Sputnik con motivo del Día de Rusia (fiesta nacional que se celebra el 12 de junio):—¿Cómo evalúa el estado actual de las relaciones ruso-uruguayas? ¿En qué medida han afectado la crisis de Ucrania y las sanciones contra Rusia a las relaciones entre los dos países, así como con el resto de América Latina y el Caribe?—Con los países de América Latina nos une larga historia de relaciones mutuamente beneficiosas en base a los principios de igualdad, respeto mutuo y no injerencia en los asuntos internos. Es notable que los estados de la región no participen en esta campaña rusofóbica y política de sanciones económicas contra nuestro país. Estamos listos para ampliar la asociación con los países latinoamericanos en los campos de la seguridad alimentaria, la estabilidad energética, la medicina, la farmacología, las altas tecnologías y el espacio, entre otros.Como ejemplo elocuente del enfoque constructivo y pragmático de los países latinoamericanos, quisiera destacar su participación en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que este año se celebra su 25 aniversario y se realizará del 15 al 18 de junio. Esperamos que los representantes uruguayos también puedan participar en ese evento importante, por lo menos en el formato virtual. Por tradición, en el marco del foro se llevará a cabo la sección latinoamericana, cuyo moderador será el señor Sergey Brilev, gran amigo de Uruguay, periodista y conductor de televisión, subdirector del canal televisivo ruso Rossiya y presidente del Instituto Bering-Bellingshausen para las Américas.En lo que se refiere a nuestras relaciones con Uruguay, se mantiene el diálogo político. Nosotros informamos de manera regular a la cancillería uruguaya de la posición rusa respecto a la situación en Ucrania y alrededor de ese país, de otros asuntos actuales de la agenda internacional, sobre todo de los temas más relevantes en la ONU y otras organizaciones multilaterales. En algunas ocasiones, los colegas uruguayos nos agradecen esta información que, según sus palabras, enriquece el proceso de análisis y la toma de decisiones. Continúan de manera normal los diferentes trámites, incluida la acreditación del personal de la embajada y la importación del transporte de nuestra misión diplomática, entre otros.Hace unos días, nuestra Embajada planteó ante las autoridades uruguayas la cuestión de la acreditación del señor Vitali Kondratenko como representante comercial de Rusia concurrente en Uruguay, con sede en Argentina.Paralelamente, según la información que tenemos, el embajador uruguayo en Moscú, Daniel Castillos, participa en diferentes eventos organizados por la cancillería rusa. Recientemente, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, recibió a los jefes de las misiones diplomáticas de los países latinoamericanos en Moscú para explicarles los aspectos actuales de la política exterior de nuestro país, así como los enfoques rusos respecto a la situación en Ucrania.A pesar de las sanciones económicas del Occidente colectivo contra Rusia, nuestro comercio bilateral con Uruguay en los primeros cinco meses de este año, según la información de la Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay, registró un crecimiento de 33% respecto al mismo período del año anterior, superando los 82 millones de dólares. Por primera vez en los últimos años nuestro país registró un saldo comercial positivo de 40 millones de dólares.—¿Continúan los envíos de productos agrícolas uruguayos a Rusia ahora? Si es así, ¿cuánto han disminuido desde el comienzo de la operación especial en Ucrania?—Uruguay sigue exportando a Rusia sus productos agrícolas. Entre enero y mayo de este año, sus envíos alcanzaron los 20 millones de dólares. Al mismo tiempo, es necesario destacar que los suministros uruguayos disminuyeron considerablemente en comparación con el mismo período del año anterior: en el primer trimestre se redujeron solo un 5,2%, mientras que la caída en abril y mayo aumentó hasta un 41%. Los principales rubros de la exportación uruguaya son productos lácteos (11,7 millones de dólares), carne y sus derivados (6,1 millones), grasa de animales (1,4 millones), pescado congelado (800.000), frutas (600.000). En cantidades más pequeñas se suministran pieles, vinos y textiles.Esta situación está vinculada no solo a las consecuencias de las sanciones económicas antirrusas, sino también al aumento en los últimos años de la producción pecuaria interna en Rusia, lo que se traduce en una mejora del autoabastecimiento de nuestro país y una disminución de las compras en los mercados externos.Es obvio que las restricciones económicas y financieras antirrusas tienen una influencia negativa a nivel global, afectando a diferentes Estados, entre ellos latinoamericanos. No es ningún secreto que surgieron dificultades en las cadenas logísticas y las transferencias bancarias con nuestros socios extranjeros. Pero los empresarios y están buscando diferentes vías y posibilidades para resolver estas dificultades, tratando de encontrar soluciones informales y creativas.—¿Las sanciones contra Rusia tienen un impacto en la seguridad alimentaria de Uruguay y en el suministro de combustible en ese país?—Para responder esta pregunta hay tomar en consideración las características del comercio ruso-uruguayo, que abordamos anteriormente.Primero, sobre la seguridad alimentaria: Uruguay no compra productos alimentarios a nuestro país. Por eso no veo un efecto directo negativo en la seguridad alimentaria de los uruguayos. Al mismo tiempo, pueden existir consecuencias secundarias como resultado del aumento de los precios internacionales de algunos alimentos, entre ellos trigo.Por otro lado, se incrementaron mucho en este período los suministros de fertilizantes rusos a Uruguay, hasta 29 millones de dólares. Como se sabe, los abonos son muy importantes en la producción agrícola para asegurar buenas cosechas. Se puede decir que Rusia ha aumentado su colaboración con Uruguay en esta esfera.Segundo, sobre la seguridad energética: Rusia ha exportado a Uruguay durante los primeros cinco meses de este año petróleo y derivados por 15 millones de dólares, y en todo el año pasado no hubo suministros de hidrocarburos. Es decir, Rusia está aportando a Uruguay en el área de seguridad energética. Además de esto, Rusia exportó betunes y asfaltos por unos 15 millones de dólares que seguramente van a ser usados para mejorar la infraestructura de transporte del país. También enviamos a Uruguay cantidades no muy grandes de productos químicos orgánicos, papel, cartón y lana. El valor total de los bienes rusos exportados en Uruguay supera los 60 millones de dólares.—¿La embajada ha recibido alguna solicitud de Uruguay para garantizar el suministro de fertilizantes rusos?—Esta pregunta por su carácter técnico-comercial debe ser dirigida más bien a las empresas exportadoras rusas y los importadores uruguayos. En el mundo de negocios siempre existe una fuerte competencia, y los empresarios no suelen compartir su información confidencial con nadie.—¿Cómo valora la decisión de la estatal uruguaya Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) de sacar el canal de televisión ruso RT (Russia Today) de la grilla de su plataforma de streaming Vera TV y las declaraciones del presidente Luis Lacalle Pou al respecto? ¿Ha dialogado la embajada con las autoridades uruguayas para resolver este tema?—La embajada ya lamentó la decisión de las autoridades uruguayas de suspender las transmisiones del canal RT. Realmente me sorprendió mucho esa medida tomada en un país como Uruguay, que tiene tradiciones democráticas, respeto al pluralismo de opiniones y libertad de expresión. No podemos hacer injerencia en los asuntos internos del país, pero les invito a analizar esta situación desde otra perspectiva: ¿quién queda más afectado? ¿Rusia? Sin duda, nos da pena perder el auditorio uruguayo. Sin embargo, esta medida repercute en los intereses de los propios uruguayos, que pierden el acceso a una fuente de información alternativa para poder sacar sus propias conclusiones.Repito, nosotros no imponemos nada a nadie, solo ofrecemos nuestro punto de vista, que puede ayudar a tener un enfoque más objetivo y equilibrado. Respetando las leyes uruguayas y las decisiones de sus autoridades, no nos queda otra que cumplirlas.Seguimos recibiendo en la embajada muchas preguntas de ciudadanos uruguayos sobre la posibilidad de acceso al canal RT. Quisiera informar que por el momento las trasmisiones de ese canal en Uruguay están disponibles bajo el número 634 en la grilla y en la plataforma de streaming de la empresa Televisión Cable Color, conocida como TCC, así como en la página web oficial de RT, en su canal en Telegram y en la red social VK.Esperamos que nuestra cooperación en la esfera de la información con los países de América Latina continúe de manera constructiva, incluso si tenemos diferentes puntos de vista al evaluar algunos acontecimientos. Lo principal es el respeto mutuo, sin censura, así como la posibilidad de tener acceso a diferentes opiniones. En este sentido, invito a todos los interesados a seguir las páginas de la embajada de Rusia en las redes sociales. Con esta fuente de información alternativa ustedes pueden formar sus propias opiniones.—¿Usted ve posible una reunión entre los presidentes Vladímir Putin y Luis Lacalle Pou? ¿Se está discutiendo en este momento?—En la práctica internacional, antes de plantear el asunto de encuentros estatales al más alto nivel es necesario realizar un trabajo preliminar, serio y profundo, para crear las condiciones apropiadas y formar una agenda substancial para negociaciones. También las partes interesadas emprenden esfuerzos por preparar varios tratados y acuerdos de cooperación cuya firma sería la culminación de la cumbre bilateral. Creo que a ambas partes aún les queda por delante la realización de esfuerzos conjuntos en este sentido.—¿Se esperan visitas bilaterales a nivel ministerial en un futuro cercano?—Lo mismo se puede decir sobre la planificación de visitas bilaterales a nivel ministerial: se necesita un trabajo conjunto previo para asegurar el éxito de tales contactos.Este año se planeaba realizar en Montevideo la tercera reunión de la Comisión Mixta Económico-Comercial, que encabezan por la parte rusa el jefe del Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario (Rosseljoznadzor), el señor Serguéi Dankvert; y por la parte uruguaya, la viceministra de Relaciones Exteriores, la señora Corolina Ache.Rusia propuso posponer esa reunión hasta que la situación sanitaria y epidemiológica mundial mejore definitivamente. Esta sugerencia fue comunicada a la parte uruguaya a través de su misión diplomática en Moscú.—¿Considera que los países occidentales están presionando a Uruguay para que adopte una posición más dura contra Rusia e imponga sanciones?—Como usted sabe, de los 198 países del mundo menos de la tercera parte participan en la campaña antirrusa aplicando sanciones financieras y económicas. Estos países representan al llamado Occidente colectivo, que sin duda sigue tratando de presionar a los demás Estados para que entren en sus filas y apliquen diferentes restricciones contra nuestro país.No es ningún secreto que este tipo de trabajo se realiza con los países latinoamericanos y Uruguay no es una excepción. Basta con recordar las "cartas abiertas" de los jefes de las misiones diplomáticas de los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y Unión Europea (UE), que obviamente persiguen el objetivo de influir en la formación de la opinión pública y oficial de Uruguay. Vale la pena mencionar la visita colectiva de los embajadores occidentales al canciller Francisco Bustillo el 18 de marzo para reafirmar los enfoques de sus países con respecto al tema ucraniano.—Desafortunadamente, los sentimientos rusofóbicos son fuertes en los países occidentales. ¿Qué se puede decir al respecto de Uruguay?—Afortunadamente, en los países de América Latina, incluido Uruguay, la gente rusa no siente (por lo menos, por ahora) persecución o discriminación; sigue viviendo, trabajando, estudiando y pensando de manera normal. Estamos agradecidos a las autoridades locales por su sabiduría, tolerancia y respeto de los derechos humanos.Es verdad que en el marco de la histeria antirrusa en Occidente se han implementado medidas restrictivas en los ámbitos de cultura, arte, educación, deporte, etcétera. Somos testigos de una campaña discriminatoria inaudita en los países occidentales que se autoproclamaron "civilizados" contra la herencia cultural rusa (que es patrimonio de toda la humanidad) y obras maestras de grandes talentos rusos en diferentes ámbitos, así como contra varios artistas, deportistas y otros representantes rusos.Además de eso, algunas universidades expulsan a estudiantes de nuestro país, se suspende la participación de nuestros atletas en diferentes competencias internacionales, solo por ser rusos. Ese fenómeno es bien conocido y tiene un nombre concreto –rusofobia–, que significa miedo y rechazo a todo lo ruso. La rusofobia se ha practicado en países occidentales durante siglos, pero ahora ha alcanzado un nivel sin precedentes.—¿Actualmente Rusia continúa cooperando con organizaciones las regionales de integración en América Latina, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y el Mercado Común del Sur (Mercosur)?—La embajada de Rusia en Uruguay mantiene contactos con las organizaciones regionales de integración que tienen sus sedes y representaciones en Montevideo.A finales de marzo pasado, yo tuve una reunión con el secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), Sergio Abreu. Rusia es un país observador ante el Comité de Representantes de esa organización regional. Durante la reunión, que se realizó en un ambiente constructivo, tratamos temas de interés mutuo, incluida la cooperación comercial con los países de la región. Lo importante es que la directiva de la Aladi mantiene sus enfoques exclusivamente pragmáticos y desideologizados. Hace unos días yo participe en una conferencia organizada en la sede de la Aladi con motivo del Bicentenario de la Independencia de Ecuador.Enviamos a las secretarías generales de la Aladi y el Mercosur materiales e información sobre la historia y las actividades de la Unión Económica Euroasiática (UEE), y nuestros socios los reciben con agradecimiento. Los funcionarios de la embajada y de la cancillería rusa en Moscú participan en webinarios y otros eventos en formato virtual que organizan las secretarías generales de esas organizaciones.En cuanto a la Celac, a principios de enero de este año se realizó el traspaso de la presidencia temporal en ese mecanismo de México a Argentina. Buenos Aires elaboró su propia agenda de cooperación interregional, que se basa también en la experiencia positiva de la presidencia mexicana en esa organización durante dos últimos años, incluido el difícil período de la pandemia de COVID-19. Esa agenda también comprende contactos con socios extrarregionales. Esperemos que el dialogo con Rusia, que es mutuamente ventajoso, continúe en el futuro cercano.—El actual Gobierno uruguayo también está negociando tratados de libre comercio por separado del Mercosur (por ejemplo, con China). ¿Qué oportunidades abre esta política para la cooperación ruso-uruguaya?—Hay que tener en cuenta que Rusia tiene amplios compromisos jurídicos en el marco de la Unión Económica Euroasiática. En este sentido, todos los contactos sobre el tema del libre comercio y la cooperación aduanera con Estados extrarregionales deben contar con el consentimiento previo en el marco de esa unión.—¿Es posible en las condiciones actuales realizar eventos culturales, educativos y expositivos bilaterales a través de la embajada? De ser así, ¿qué actividades se planean para el futuro cercano?—Afortunadamente, a Uruguay no llegó la llamada "cultura de cancelación" y aquí siguen presentándose obras de autores rusos. Por ejemplo, el Ballet Nacional del Sodre tiene en su programación varios trabajos de autores rusos.En abril se estrenó con mucho éxito el ballet 'Pájaro de Fuego' con música del famoso compositor ruso Ígor Stravinski. Ese ballet también fue presentado a los participantes de la conferencia global por el Día Mundial de la Libertad de Prensa que se realizó en Punta del Este a principios de mayo pasado.En agosto de este año, el Ballet Nacional del Sodre estrenará 'Raymonda' del compositor Alexandr Glazunov; y en diciembre, 'El Lago de los Cisnes', con música de Piotr Chaikovski.En mayo, la Orquesta Filarmónica de la capital uruguaya estrenó 'Cuadros de una exposición' del compositor ruso Modest Músorgski. También en mayo, en el Teatro Solís de Montevideo se reestrenó 'El Capote', una adaptación del cuento del escritor ruso Nikolái Gógol. En el mismo teatro en mayo se presentó la ópera 'Dido y Eneas' (del compositor inglés Henry Purcell), y uno de los papeles protagónicos fue interpretado por la cantante rusa (contralto) Evguenia Pírshina, quien se encuentra ahora en Montevideo.Hace unos días a Montevideo llegaron por mar desde Brasil los exploradores rusos Evgueni Kovalevski y Stanislav Beriozkin en el marco de su vuelta la mundo a bordo del pequeño barco trimarán 'Russian Ocean Way'. Ese viaje abarca 40 países. La expedición bajo el lema "En el camino de los navegantes rusos alrededor del mundo" empezó el 1 de julio de 2021 en San Petersburgo y fue organizada por la oficina regional en la ciudad siberiana de Tomsk de la Sociedad Geográfica Rusa con motivo del aniversario 250 del almirante Iván Kruzenshtern y los 200 años del descubrimiento de la Antártida por los marineros rusos.Nuestra embajada llegó a un acuerdo con la dirección del Museo de Historia del Arte de Montevideo sobre la organización de una exposición de artesanía tradicional rusa con motivo de los 165 años del inicio de las relaciones diplomáticas entre Rusia y Uruguay. Esperamos que sea posible inaugurar esa exposición en los próximos días.Estos son solo algunos ejemplos de la cooperación bilateral humanitaria y la presencia cultural rusa en Uruguay.—¿Qué opinión le merece la decisión de los diputados uruguayos Felipe Schipani, del Partido Colorado, e Iván Posada, del Partido Independiente, de retirarse del grupo parlamentario de amistad con Rusia a raíz de la situación en Ucrania?—No es mi competencia pronunciarme sobre las decisiones de honorables diputados y senadores. Es su decisión personal. Recuerdo que nos guiamos por el principio de la no injerencia en los asuntos internos de otros países.Al mismo tiempo, quisiera destacar que en el Grupo de Amistad Uruguay-Rusia de la Asamblea General quedan otros 11 honorables senadores y diputados. Espero que ellos tengan otro punto de vista y puedan hacer un aporte para continuar los contactos interparlamentarios con nuestro país en el marco de la diplomacia parlamentaria que en las condiciones actuales tiene cada vez más importancia.

