Madonna y Britney Spears recrean el icónico beso de hace 19 años

Sin duda, la independencia que le otorgó el tribunal le ha sentado bien a Britney Spears, quien incluso pudo casarse con su novio de origen iraní, Sam Asghari. Sin embargo, la boda de la intérprete de Oops!... I Did It Again no estuvo exenta de escándalos: el ex de la cantante, Jason Alexander, entró sin ser invitado al grito de "¡Britney es mi primera y única mujer!", al tiempo que causaba destrozos e incluso fue detenido por la Policía.La buena noticia es que este incidente no arruinó el tan esperado día de la artista, quien contó ese día con la presencia de sus amigos más cercanos, entre ellos Paris Hilton, Drew Barrymore, Donatella Versace, Selena Gomez y nada más y nada menos que Madonna.Fue precisamente la irreverente cantante de La Isla Bonita quien aprovechó para recrear un icónico momento de la década de los 2000: el beso que se dieron hace 19 años en los MTV Video Music Awards.El momento fue captado en cámara y publicado en la cuenta de Instagram de Madonna, quien le dedicó unas palabras a su amiga en su día especial.

