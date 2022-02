https://mundo.sputniknews.com/20220222/britney-spears-quiere-contarlo-todo-asi-sera-su-libro-de-memorias-1122024726.html

Britney Spears quiere contarlo todo: así será su libro de memorias

La cantante estadounidense Britney Spears publicará un libro en el que revelará algunos de los aspectos más oscuros y complejos de su carrera y de su vida. 22.02.2022, Sputnik Mundo

Tras firmar un acuerdo valuado en 15 millones de dólares con la editorial Simon & Schuster, la Princesa del Pop ya está lista para contar su vida en un libro. De acuerdo con información de The New York Post y Page Six, en esta autobiografía Britney Spears hablará sobre la turbulenta relación que mantiene con su familia y sobre episodios complicados de su carrera artística. Se trata de un libro muy esperado y también uno de los acuerdos editoriales más importantes de los últimos años. Según Page Six, sólo los libros de la expareja presidencial de Barack y Michelle Obama están por arriba de la nueva obra acordada por la intérprete de 40 años. Uno de los capítulos más esperados por sus fans —y por los lectores en general— es aquel donde dará detalles sobre la tutela legal que tuvo su padre sobre ella durante 13 años, un hecho que le generó problemas psicológicos, emocionales, económicos y legales. El 12 de noviembre de 2021, la jueza de la corte superior del condado de Los Ángeles, Brenda Penny, puso fin a la tutela sobre el patrimonio de Britney Spears, que estaba en poder de su padre, James Spears, de acuerdo con la cadena estadounidense NBC News.La tutela permitía al señor Spears tomar decisiones financieras y profesionales por su hija, quien ya había hecho público su descontento por esa situación. Cuando las autoridades de Estados Unidos determinaron el fin de la tutela, la cantante calificó ese día como "el más feliz" de su vida.La noticia sobre la biografía de la Princesa del Pop sucede después de que su hermana, Jamie Lynn, publicó el libro Things I Should Have Said (Las cosas que debí decir), el cual fue duramente criticado por la cantante, quien lo definió como una sarta de mentiras.

