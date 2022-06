Donetsk otorga abogados de oficio a los mercenarios condenados a muerte

"Ni Gran Bretaña ni Marruecos no contactaron con nuestro país, al parecer no les interesa en absoluto el destino de sus ciudadanos (...) Pudieron contratar abogados, pero no lo hicieron (...) Donetsk tuvo que otorgarles abogados de oficio", dijo la ministra de Exteriores de Donetsk, Natalia Nikonórova, al canal de YouTube 'Soloviov Live'.