https://mundo.sputniknews.com/20220610/trump-asegura-que-su-hija-ivanka-no-esta-implicada-en-investigaciones-sobre-comicios-de-2020-1126566944.html

Trump asegura que su hija Ivanka no está implicada en investigaciones sobre comicios de 2020

Trump asegura que su hija Ivanka no está implicada en investigaciones sobre comicios de 2020

WASHINGTON (Sputnik) — El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) dijo que su hija Ivanka Trump no participó en los esfuerzos para escrutar los... 10.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-10T16:26+0000

2022-06-10T16:26+0000

2022-06-10T16:26+0000

internacional

donald trump

ivanka trump

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1126040628_0:204:2048:1356_1920x0_80_0_0_2ffdc239bc1c4a8ea1d12ec72d86b9f6.jpg

Pese a aceptar afirmaciones de que no hubo fraude en un video difundido por el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre los hechos del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.El Comité Selecto, que se encargó de investigar los hechos en enero, publicó un video de Ivanka Trump el 9 de junio por la noche en el que les dice a los investigadores que aceptó las afirmaciones de Barr de que no hubo fraude en las elecciones de 2020.La vicepresidenta del Comité Selecto, Liz Cheney, alegó durante la primera audiencia pública de sus hallazgos que Trump coordinó un plan sofisticado de siete partes para anular las elecciones presidenciales y evitar la transferencia de poder.Más temprano el 9 de junio, antes de que se televisaran las primeras audiencias, Trump dijo que los eventos en el Capitolio el 6 de enero "representaron el mayor movimiento en la historia de nuestro país para hacer que EEUU vuelva a ser grande".Trump y otros críticos han dicho que el trabajo del Comité Selecto es un juicio destinado a sumar puntos políticos antes de las próximas elecciones intermedias en noviembre, y señalaron que el FBI ya investigó los hechos y concluyó que no equivalían a una insurrección como se afirmó repetidamente.Además, dijo que los críticos del Comité Selecto están parcializados ya que la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, se negó a admitir en el panel a republicanos que puedan cuestionar y desafiar su trabajo.

https://mundo.sputniknews.com/20220217/juez-de-nueva-york-ordena-interrogar-a-trump-y-a-sus-hijos-adultos-sobre-sus-negocios-1121850054.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

donald trump, ivanka trump, eeuu