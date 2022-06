https://mundo.sputniknews.com/20220610/las-sorpresivas-apariciones-de-messi-actor-en-una-serie-e-invitado-en-un-cumpleanos-infantil--1126592459.html

Las sorpresivas apariciones de Messi: actor en una serie e invitado en un cumpleaños infantil

Las sorpresivas apariciones de Messi: actor en una serie e invitado en un cumpleaños infantil

El astro argentino sorprendió a sus fanáticos con algunas apariciones inesperadas: fue actor especial en la comedia dramática producida por Adrián Suar 'Los... 10.06.2022, Sputnik Mundo

Recientemente se pudo ver a Leo, como se lo conoce popularmente, filmando en París la segunda temporada de la comedia dramática argentina Los protectores, una producción de la plataforma Star+.La serie protagonizada por los actores argentinos Adrián Suar y Gustavo Bermúdez y el colombiano Andrés Parra trata la historia de tres representantes de fútbol que están en bancarrota y deciden trabajar juntos ante la aparición de algún astro del deporte.Su primera temporada se estrenó en marzo de 2022 y, tan solo una semana después, Disney ya había confirmado una segunda.Messi será la estrella que los representantes intentarán captar en esta temporada y los fanáticos podrán ver al número 30 del Paris Saint Germain desenvolverse en el campo de la actuación desde el primer capítulo.Star+ Latinoamérica presentó un detrás de escena del máximo goleador histórico de la Selección Argentina que lo muestra confiado en medio del rodaje.Los actores expresaron que el goleador no sólo es un habilidoso en el fútbol sino que cuenta con una calidad actoral y humana excepcional que podrá verse en el estreno de la temporada en 2023.Pero no fue la única aparición sorpresiva de Messi en los primeros días de junio. Es que el 10 argentino también desató la locura de chicos y grandes que asistieron a una fiesta infantil en Rosario, su ciudad natal.El capitán de la selección argentina se encuentra de vacaciones junto con su familia luego de la consagración en la Finalissima ante Italia y el final de la liga francesa con el París Saint-Germain.Una vez en Rosario asistió al cumpleaños de su sobrino, Simón, hijo de su cuñada Paula Rocuzzo. Los niños de entre 4 y 6 años que asistieron al cumpleaños no podían creer ver a su ídolo en el evento.La presencia de Messi en el cumpleaños se hizo viral gracias a la empresa de animación rosarina 'Choke los 5', que difundió las fotografías del evento.

