La ONU, preocupada por la condena a pena de muerte contra 3 extranjeros en Donetsk

GINEBRA, SUIZA (Sputnik) — La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) expresó su preocupación por la decisión de las... 10.06.2022, Sputnik Mundo

Subrayó que, según los militares ucranianos, los tres condenados formaron parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania y, si es verdad, no se deben considerar como mercenarios."Desde 2015, hemos observado que el llamado poder judicial en las autoproclamadas repúblicas [de Donetsk y Lugansk] no respeta garantías básicas de un juicio justo como las audiencias públicas, la independencia, la imparcialidad de los tribunales y el derecho a no ser obligado a testificar. Estos juicios de prisioneros de guerra equivalen a un crimen militar", afirmó.El Tribunal Supremo de la RPD, reconocida por Rusia, sentenció el 9 de junio a la pena de muerte a los nacionales británicos Aiden Aslin y Shaun Pinner, así como al marroquí Brahim Saadoun, por haber combatido del lado de Kiev. Los convictos tienen un mes de plazo para impugnar el veredicto.El 8 de junio los tres se declararon culpables de acciones dirigidas a la toma violenta del poder.Aslin también se declaró culpable del delito de "adiestramiento para actividades terroristas".La investigación estableció que los tres se involucraron en el conflicto armado en curso para la toma violenta del poder en la RPD a cambio de una recompensa.Según el Código Penal de la república, estas acciones se castigan con penas de 12 a 20 años de prisión o, en presencia de circunstancias agravantes o en tiempo de guerra, con la pena de muerte con confiscación de bienes.

