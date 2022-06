https://mundo.sputniknews.com/20220610/la-onu-llama-a-brasil-a-esforzarse-para-encontrar-a-los-desaparecidos-en-amazonia-1126560027.html

La ONU llama a Brasil a esforzarse para encontrar a los desaparecidos en Amazonía

La ONU llama a Brasil a esforzarse para encontrar a los desaparecidos en Amazonía

MOSCÚ (Sputnik) — La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) llamó a las autoridades de Brasil a redoblar sus esfuerzos para... 10.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-10T14:06+0000

2022-06-10T14:06+0000

2022-06-10T14:06+0000

américa latina

amazonia

brasil

onu

desaparecidos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1d/1092945632_0:0:2319:1305_1920x0_80_0_0_6ea3a435cd49c14fbf636f5313be40e3.jpg

El organismo expresó su preocupación por la falta de información sobre el paradero y el bienestar de los desaparecidos, e indicó que sigue de cerca el desarrollo de la situación.La Acnudh, además, está preocupada por los constantes ataques contra los defensores de derechos humanos, ambientalistas y periodistas en Brasil."Las autoridades son responsables de protegerlos y garantizar que puedan ejercer sus derechos, incluido el de la libertad de expresión y asociación", indica la nota.Asimismo llamó a proteger los derechos de los pueblos indígenas del país.Las autoridades, señala el comunicado, deben "adoptar medidas adecuadas para garantizar sus derechos a la tierra, los territorios y los medios de vida tradicionales, protegiéndolos de todas las formas de violencia y discriminación tanto por parte de actores estatales como no estatales".Philips, colaborador del diario británico The Guardian, y Pereira, trabajador de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), desaparecieron el 5 de junio en la región del Valle del Javari, adonde llegaron para realizar un reportaje sobre las amenazas a las que se enfrentan los pueblos indígenas no contactados.

https://mundo.sputniknews.com/20220609/desaparecidos-en-amazonia-no-tenian-permiso-para-entrar-en-tierra-indigena-1126514538.html

amazonia

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

amazonia, brasil, onu, desaparecidos