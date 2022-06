https://mundo.sputniknews.com/20220606/conflicto-en-ucrania-tormenta-perfecta-para-la-economia-de-america-latina-y-el-caribe-1126344836.html

Un periodista inglés y un funcionario del Gobierno brasileño desaparecen en la Amazonía del país

RÍO DE JANEIRO, BRASIL (Sputnik) — El periodista inglés y corresponsal en Brasil Dom Philips y el indigenista Bruno Araújo, funcionario de la Fundación... 06.06.2022, Sputnik Mundo

américa latina

amazonía

brasil

Los dos se desplazaron a la zona del Valle de Javari, conocido por albergar comunidades indígenas no contactadas, para que el periodista conociese al equipo de vigilancia que trabaja en el lago de Jaburu, cerca de una base de la Funai en el río Ituí.Llegaron allí el 3 de junio y el día 5 partieron de nuevo hacia Atalaia do Norte, ciudad a la que deberían haber llegado por la mañana, lo que no ocurrió.Según el comunicado de las entidades indígenas, se organizó un equipo de búsqueda pero "no se encontró ningún vestigio".Los dos desaparecidos viajaban en una embarcación nueva, con 70 litros de combustible, suficiente para el viaje.Las amenazas ya se comunicaron a la Policía Federal, al Ministerio Público en Tabatinga, al Consejo Nacional de Derechos Humanos y al Indigenous Peoples Rights International.La zona del Valle del Javari, una de las más recónditas de Brasil, sufre una fuerte presión por parte de invasores ilegales de todo tipo; deforestadores, buscadores de minerales preciosos, narcotraficantes, etc.

brasil

amazonía, brasil