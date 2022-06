https://mundo.sputniknews.com/20220610/caribe-acusa-mayor-impacto-debido-a-conflicto-en-ucrania-dice-abinader-en-cumbre-hemisferica-1126582003.html

El Caribe acusa un mayor impacto debido al conflicto en Ucrania, dice Abinader en Cumbre hemisférica

El Caribe acusa un mayor impacto debido al conflicto en Ucrania, dice Abinader en Cumbre hemisférica

SAN SALVADOR (Sputnik) — La región del Caribe acusa un impacto mayor que otros del continente americano debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, dijo

américa latina

caribe

república dominicana

luis abinader

cumbre de las américas

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

La operación militar rusa en Ucrania "ha generado en nuestro país y otros países del Caribe un impacto mayor a otros de la región ya que no tenemos hidrocarburos y somos una economía abierta que depende de las materias primas importadas", expuso el mandatario.Dijo que en la actual coyuntura es la primera vez que su Gobierno cuenta con un país amigo que le ayude a mitigar el shock petrolero.Recordó que en los años 80 con el Acuerdo de San José, de México y Venezuela, y después Petrocaribe (de Venezuela hasta 2014), existían financiamientos y precios especiales, que ayudaban a mitigar las alzas del precio del petróleo.Se refirió al enorme sacrificio fiscal que realiza su administración para subsidiar combustibles, fertilizantes y alimentos destinados a la población.Abinader llamó a flexibilizar las restricciones y buscar financiamientos en términos concesionarios que permitan a los países de ingreso medio enfrentar esta crisis, a su juicio la más compleja del último siglo y causante de estragos en la región.Alertó que de no enfrentarse de manera adecuada la presente crisis aumentará el descontento social y sus consecuentes conflictos que afectarían las democracias del hemisferio occidental.Abinader señaló la imperiosa necesidad de que la comunidad internacional y en particular los países de las Américas actúen sin demora ante la dramática situación que atraviesa Haití.Apuntó que su vecina nación históricamente ha pagado muy caro sus deudas con países desarrollados, ahora clama por una acción coordinada a favor de su pacificación.Al respecto dijo que le compete a la comunidad internacional asumir definitivamente un mayor compromiso con el pueblo haitiano, mediante una mayor implicación y trabajo urgente en su pacificación y recuperación.

caribe

república dominicana

