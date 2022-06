https://mundo.sputniknews.com/20220609/trump-es-pasado-y-el-presidente-ahora-es-biden-dice-bolsonaro-en-eeuu-1126526357.html

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño Jair Bolsonaro aseguró, al llegar a EEUU para la Cumbre de las Américas, que su relación con el expresidente... 09.06.2022, Sputnik Mundo

Al ser preguntado por unos periodistas por Trump, Bolsonaro respondió: "No he venido aquí a tratar de ese asunto, es algo del pasado; sabéis que tuve una excelente relación con el presidente Trump, el presidente ahora es Joe Biden, con él es con quien hablo, él es el presidente y no se discute más ese asunto", afirmó al salir del hotel en Los Angeles, según recoge el portal Folha de São Paulo.Bolsonaro añadió que Brasil y EEUU deben "profundizar" su relación y que serán varios "años con el presidente Biden", a pesar de que Bolsonaro podría dejar de ser presidente este año, si se confirman las encuestas que apuntan al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) como claro favorito.El presidente brasileño mantendrá su primera reunión bilateral con Biden este jueves en la Cumbre de las Américas; sobre el encuentro confió en que sea tranquilo y aseguró no llevar ninguna petición específica para el líder de EEUU.La prensa brasileña afirmó en los últimos días que el Gobierno brasileño exigió que la fiabilidad de las elecciones y la protección del medio ambiente quedasen fuera de la agenda de la reunión, pero el consejero de Seguridad Nacional de EEUU, Jake Sullivan, afirmó este jueves que Biden ignorará esas exigencias.

