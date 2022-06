https://mundo.sputniknews.com/20220609/maduro-mira-al-otro-hemisferio-en-su-primera-gira-en-tres-anos-1126518443.html

Maduro mira al otro hemisferio en su primera gira en tres años

Maduro mira al otro hemisferio en su primera gira en tres años

CARACAS (Sputnik) — Excluido de la Cumbre de las Américas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro realiza su primera gira internacional en tres años, en la... 09.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-09T20:45+0000

2022-06-09T20:45+0000

2022-06-09T20:45+0000

américa latina

venezuela

nicolás maduro

turquía

recep tayyip erdogan

argelia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107289/95/1072899538_0:0:2901:1632_1920x0_80_0_0_25ed4ccfe400599939cfc60fd4ff403c.jpg

Su primer destino fue Turquía, donde entre el martes 7 y el miércoles 8 de junio con su homólogo Recep Tayyip Erdogan rubricó tres acuerdos, uno de estos en materia financiera monetaria entre los respectivos bancos centrales.En conversación con la Agencia Sputnik, el diputado y economista Tony Boza consideró que este acuerdo sentará las bases para un nuevo sistema financiero monetario.Maduro y Erdogan también firmaron otros dos acuerdos en el área de turismo y agrícola, los cuales se suman a los 54 que en total mantienen Caracas y Ankara.Durante el encuentro, el presidente turco destacó el incremento del volumen del comercio bilateral, el cual dijo se triplicó en los últimos tres años."Nosotros tuvimos 150 millones de dólares de inversiones en 2019; en 2020 hemos duplicado este volumen de comercio, y ahora hemos triplicado esta cifra y está llegando a 850 millones de dólares; vamos acabar este año con 1.000 millones de dólares", subrayó Erdogan.De acuerdo con Maduro, en el 2021 su país dio los primeros pasos de estabilidad económica y política.Por ello, subrayó la buena oportunidad para las inversiones turcas en Venezuela."Le he dicho a los inversionistas que es el momento para los inversionistas de Turquía en Venezuela, para que lleguen, en el turismo, en la minería, en la industria, en la logística, en la banca, en petróleo, en gas, en oro, carbón...", expresó.Segundo destinoArgelia fue el segundo país que visitó Maduro, y aunque no precisó sobre la firma de acuerdos concretos, dijo que ambas naciones aprobaron iniciar operaciones aéreas directas entre Caracas y Argel.En esta parada, entre el miércoles y este jueves, Maduro acordó con su par de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, construir una poderosa agenda económica, por lo que relanzarán la comisión mixta de alto nivel, que se encargará de elaborar el mapa de trabajo común.Tras este encuentro, Venezuela y Argelia iniciarán una nueva etapa en sus relaciones, según Maduro.CumbreMaduro realiza esta gira mientras en la ciudad estadounidense de Los Ángeles se lleva a cabo la Cumbre de las Américas, y de la cual fueron excluidas Venezuela, Cuba y Nicaragua.En ese sentido, el diputado Julio Chávez, integrante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en conversación con Sputnik consideró que el recibimiento de Maduro en países de Eurasia es una muestra de que Venezuela se está abriendo al mundo multipolar."En el marco de esta reunión [Cumbre de las Américas] excluyente, que Venezuela sea recibida por las potencias de Euroasia, es un mensaje muy contundente de que ya no somos el patio trasero, de que no aceptamos de manera sumisa el tutelaje, sino que nos estamos abriendo a un mundo multipolar que está siendo liderado por las economías emergentes de Euroasia", señaló el parlamentario.A juicio de Chávez, con el intercambio con países euroasiáticos Venezuela busca adaptarse al surgimiento de un nuevo orden mundial.El parlamentario opinó que con la gira internacional, Maduro busca un comercio justo para los hidrocarburos, el gas, la minería no metálica, así como para seguir garantizando "niveles de prosperidad que no dependan de la arrogancia de EEUU, la Unión Europea y sus aliados occidentales".Poco se conoce de la agenda que cumplirá Maduro, y sobre cuál será su próximo destino, por ahora solo se sabe que estará de gira por cinco días, tras la autorización que le otorgó la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) para ausentarse de este país caribeño.

https://mundo.sputniknews.com/20220609/que-busca-maduro-en-turquia-y-como-esto-podria-reflejarse-en-el-mundo-multipolar-1126493636.html

https://mundo.sputniknews.com/20220608/el-presidente-de-turquia-anuncia-un-aumento-de-inversiones-en-venezuela-1126459080.html

venezuela

turquía

argelia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Kelly Carreño

Kelly Carreño

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kelly Carreño

venezuela, nicolás maduro, turquía, recep tayyip erdogan, argelia