La Policía de Nueva Delhi investiga 2 casos relacionados con las ofensas al profeta Mahoma

La Policía de Nueva Delhi investiga 2 casos relacionados con las ofensas al profeta Mahoma

NUEVA DELHI (Sputnik) — La Policía de Nueva Delhi comenzó a investigar dos casos relacionados con comentarios en las redes sociales sobre el profeta Mahoma que... 09.06.2022

Las recientes palabras controvertidas de Nupur Sharma, exportavoz del gobernante Partido Popular Indio (BJP) del primer ministro Narendra Modi, que pronunció sobre el profeta Mahoma en un debate de televisión, desataron una tormenta diplomática en la región.Según la funcionaria, en las acciones investigadas figuran delitos que aparecen en el Código Penal de la India, como "una provocación deliberada con la intención de causar disturbios", "la profanación de un lugar de culto con la intención de ofender a cualquier religión", así como "declaraciones destinadas a dañar a la sociedad".La representante de la policía señaló que el primer expediente se abrió contra Sharma, y el segundo investigará a 31 personas, incluido el jefe del Consejo de Musulmanes Unidos de toda la India, Asaduddin Owaisi.Anteriormente, la Policía de Delhi tomó bajo custodia a la exportavoz y su familia debido a las amenazas contra ella después de sus declaraciones sobre el profeta Mahoma. La Policía también inició tres procesos penales para investigar esas amenazas.A su vez, la Policía del estado indio de Maharashtra abrió una causa penal contra Sharma y la citó para el 22 de junio para prestar declaraciones.Por su parte, el Ministerio de Exteriores indio aseguró que no apoya las declaraciones ofensivas y tomará medidas contra quienes las hicieron."Hemos dejado bastante claro que los tuits y los comentarios no reflejan el punto de vista del Gobierno. Eso se hizo llegar a nuestros interlocutores, así como el hecho de que los círculos importantes tomaron medidas contra quienes hicieron esos comentarios y tuits", dijo el portavoz de la Cancillería de la India, Arindam Bagchi.Bagchi agregó que lo ocurrido no se abordó la víspera durante las reuniones de los ministros de Exteriores de Irán y la India, Hossein Amir Abdollahian y Subramanyam Jaishankar.El 5 de junio, tras enérgicas protestas de varios Estados, el BJP suspendió a dos portavoces clave, Nupur Sharma y Naveen Kumar Jindal, por sus recientes comentarios controvertidos sobre el profeta Mahoma.Ante el escándalo diplomático que sus palabras provocaron en varios países musulmanes, el partido aseguró que "respeta todas las religiones" y "denuncia enérgicamente los insultos a cualquier personalidad religiosa".

