https://mundo.sputniknews.com/20220609/inteligencia-de-reino-unido-lo-admite-la-derrota-de-ucrania-es-inevitable-1126510826.html

Inteligencia de Reino Unido lo admite: la derrota de Ucrania es inevitable

Inteligencia de Reino Unido lo admite: la derrota de Ucrania es inevitable

Inteligencia británica: derrota de Ucrania es inevitable. Presidente del Gobierno de España hunde economía de su país. Banco Mundial augura tiempos nefastos... 09.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-09T18:06+0000

2022-06-09T18:06+0000

2022-06-09T18:06+0000

octavo mandamiento

ucrania

derrota

rusia

violación sexual

acusaciones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1126510681_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_50b7044b25a648bce12c9d2d655487e1.png

Inteligencia de Reino Unido lo admite: la derrota de Ucrania es inevitable Inteligencia de Reino Unido lo admite: la derrota de Ucrania es inevitable

Derrota de Ucrania en campo de batalla es inevitable, según inteligencia británicaDatos de la inteligencia británica permiten afirmar que la derrota de Ucrania en el campo de batalla es inevitable. "Las tropas ucranianas están sufriendo bajas masivas porque las fuerzas rusas las superan 20 a 1 en artillería y 40 a 1 en municiones, según los nuevos datos de inteligencia que pintan un panorama sombrío y desesperado del feroz conflicto en primera línea", escribe el periódico.Además, la artillería ucraniana puede disparar a una distancia máxima de 15,5 millas (24,9 km), mientras que Rusia tiene sistemas con un alcance 12 veces superior. A una situación de "total disparidad en el campo de batalla" se une "el dominio absoluto" de Rusia en el aire, consta en el informe. "Está claro que no se puede ganar una guerra convencional si tu bando tiene muchas veces menos armas, tus armas golpean al enemigo a una distancia más corta y tienes significativamente menos municiones que el enemigo", dice el documento.La 'rica experiencia' de EEUU detrás de la farsa sobre las violaciones sexuales de Rusia en UcraniaAl descubrir que hay una gran diferencia entre masacrar impunemente a niños, mujeres y ancianos, y enfrentarse a soldados profesionales, el régimen de Kiev recurrió a una de sus armas más potentes: mentir. Entre sus mayores 'virtuosos' en la materia resalta la recientemente destituida comisionada de derechos humanos de Ucrania, Liudmila Denísova, entre cuyas innumerables 'perlas' se encuentran 'revelaciones' de presuntas violaciones por parte de militares rusos.La demanda por los cuentos de Denísova por parte de la prensa dominante –The Guardian, BBC y CNN– hizo que esta señora excediera todos los límites en su 'talento', alimentado además por la total falta del interés por la veracidad de estos 'informes' por parte de sus destinatarios. Unos informes que siempre provenían de 'fuentes' anónimas.Las preguntas sin respuestas crecían como una bola de nieve hasta que el régimen de Kiev se dio cuenta del peligro que representaba su principal cuentista para la ya nula reputación del Gobierno de Voldímir Zelenski. Por esta razón, el pasado mes de mayo el Parlamento ucraniano votó la destitución de Denísova. Según Pável Frolov, diputado del partido oficialista Servidor al Pueblo, desde el inicio del conflicto la funcionaria "casi no ha cumplido con sus funciones de organización de corredores humanitarios" o "defensa e intercambio de prisioneros", dedicándose única y exclusivamente a dar unas entrevistas repletas de "numerosos detalles de 'crímenes sexuales cometidos de manera antinatural' y 'violaciones de niños' en los territorios perdidos por Kiev "que no pudo confirmar con evidencias".Honduras: "Vivimos en terrible dictadura""Vivimos en plena dictadura". Lo denunció a Sputnik la coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, Berta Oliva, al insistir en que en su país el poder está en manos de las mismas fuerzas que en la década de 1980 protagonizaron la cacería contra una oposición incómoda para los intereses de EEUU.Unas fuerzas que, capacitadas por Washington, recurrían a prácticas como "extraerles las uñas" a los secuestrados, entre otras atrocidades que siguen impunes, teniendo en cuenta además que algunos de los actores directos de "las desapariciones forzosas en los años 80" participaron en el golpe de Estado de 2009 en Honduras, instrumentalizando "todo el sistema de justicia en contra de la oposición" al derrocamiento de Manuel Zelaya, manifestó.La IX cumbre de las Américas deja clara la debilidad hegemónica del poder estadounidenseOrganizada este año en la ciudad de Los Ángeles, EEUU ha querido dejar claro en la presente edición de la cumbre su imperialismo, al impedir la participación de Cuba, Venezuela y Nicaragua, algo que ha ocasionado el rechazo de muchas naciones del continente americano.La cumbre de las Américas es una reunión que se realiza cada cuatro años en el marco de la Organización de Estados Americanos [OEA], en la que los jefes de Estado de las naciones americanas analizan y debaten sobre problemas y desafíos que enfrenta el continente.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucrania, derrota, rusia, violación sexual, acusaciones, аудио