Candidato presidencial colombiano Hernández denuncia que hay un plan para asesinarlo

Candidato presidencial colombiano Hernández denuncia que hay un plan para asesinarlo

BOGOTÁ (Sputnik) — El candidato presidencial colombiano Rodolfo Hernández, de Liga de Gobernantes Anticorrupción (centroderecha), denunció que fue informado de... 09.06.2022

américa latina

colombia

rodolfo hernández

atentado

"Ya recibí la precaución de que están intentando matarme. Y esa matada no es a plomo, esa matada será a cuchillo. ¿Por qué a cuchillo? Porque resulta que sale la gente al aeropuerto a recibirme, o vamos a un salón como este y hay que entrar. Ahí me ponen cuatro o cinco que me protegen, pero cuando son 500 empujando, me están diciendo que me van a apuñalar", denunció a través de un video.

colombia, rodolfo hernández, atentado