Biden dice que no le preocupa que algunos líderes no asistan a la Cumbre de las Américas

LOS ÁNGELES (Sputnik) — El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo que no le preocupa la decisión de varios líderes latinoamericanos de saltarse la Cumbre... 09.06.2022, Sputnik Mundo

"No", dijo Biden cuando se le preguntó si le preocupaba que varios líderes latinoamericanos no asistieran a la cumbre.Los mandatarios de México, El Salvador, Honduras, Guatemala y Bolivia decidieron no asistir a la Cumbre de las Américas.El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que es importante comprometerse con todos los líderes de la región latinoamericana, especialmente con aquellos que más preocupan a Estados Unidos, como Venezuela y Cuba.La administración de Biden ha dicho que busca utilizar la reunión para abordar cuestiones económicas y de inmigración junto con la cooperación con socios de la región.

2022

cumbre de las américas, méxico, el salvador, guatemala, honduras, eeuu, joe biden