PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — El reconocido cineasta haitiano Arnold Antonin confirmó el secuestro de su esposa y aseguró que entablaron negociaciones para... 08.06.2022, Sputnik Mundo

"Me gustaría agradecer a todos los que me expresaron su simpatía por la noticia de que mi esposa fue secuestrada. Confirmo la información. Pero no tengo la intención de hacer una declaración a la prensa", escribió en Twitter el director de Los amores de un zombi, ¿Tiene el presidente el SIDA? O Jean-Jacques Dessalines, vencedor de Napoleón Bonaparte.Medios locales relataron que individuos armados asaltaron su residencia al sur de Puerto Príncipe, ataron a los empleados y al cineasta y luego raptaron a la esposa.Por su parte, el director de más de 60 cintas y numerosos premios internacionales, precisó que actualmente se encuentran en negociaciones con los autores sin brindar otra información. El hecho ocurre en medio de un aumento de la inseguridad en Haití; se registraron al menos 200 secuestros en mayo y más de 150 asesinatos, según denunció Naciones Unidas que solicitó ayuda internacional para detener las pandillas en el país.Las pandillas, que operan en los barrios vulnerables de Puerto Príncipe, utilizan el rescate demandado por los raptos para costear armas y municiones y seguir sin fin el ciclo de la violencia.Además de los secuestros, también crecieron los asesinatos como resultado de los enfrentamientos entre bandas para controlar regiones estratégicas.Del 24 de abril al 6 de mayo, al menos 188 personas murieron, más de la mitad sin asociación con las pandillas, denunció un reporte de la ONU.

haití

