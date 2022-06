https://mundo.sputniknews.com/20220608/el-grupo-de-puebla-expresa-su-preocupacion-por-el-desarrollo-de-la-cumbre-de-las-americas-1126462612.html

El Grupo de Puebla expresa su preocupación por el desarrollo de la Cumbre de las Américas

El Grupo de Puebla expresa su preocupación por el desarrollo de la Cumbre de las Américas

MONTEVIDEO (Sputnik) — El foro político y académico de la izquierda latinoamericana Grupo de Puebla expresó su preocupación por el desarrollo de la Cumbre de... 08.06.2022, Sputnik Mundo

américa latina

grupo de puebla

cumbre de las américas

Consideró que el presidente de EEUU, Joe Biden, debería utilizar la Cumbre para normalizar las relaciones con Cuba, apoyar el diálogo democrático de Venezuela y facilitar las migraciones desde Centroamérica."También debería usarse para la continuación del proceso de paz en Colombia y la asunción de un diálogo internacional franco sobre la conveniencia de concretar una nueva política en la lucha contra las drogas y mayor responsabilidad por parte de EEUU en la lucha contra las drogas de uso ilícito", agregó.El documento fue firmado por los expresidentes Dilma Rousseff (Brasil, 20011-2016), Ernesto Samper (Colombia, 1994-1998) y Fernando Lugo (Paraguay, 2008-2012); además, contó con el apoyo de los excancilleres Celso Amorim y Ricardo Patiño así como también de muchos otros líderes de izquierda latinoamericana.La Cumbre de las Américas comenzó el 6 de junio y concluirá este 10 de junio.Al menos siete mandatarios de la región informaron que no acudirían al encuentro en repudio a la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela.Por su parte, la Casa Blanca argumentó su decisión de no invitar a los presidentes de estos tres países acusando a sus gobiernos de no cumplir con los cánones de la democracia.

