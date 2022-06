https://mundo.sputniknews.com/20220608/biden-es-un-blandengue-con-cuba-venezuela-y-mexico-las-palabras-de-gabriel-quadri-1126418897.html

"Biden es un blandengue con Cuba, Venezuela y México": las palabras de Gabriel Quadri

El legislador mexicano Gabriel Quadri criticó la actuación del presidente de Estados Unidos hacia Venezuela, Nicaragua y Cuba, países que no asistieron a la... 08.06.2022, Sputnik Mundo

américa latina

eeuu

méxico

venezuela

cuba

joe biden

cumbre de las américas

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) —la fuerza conservadora más sólida de México— calificó de "blandengue" la forma de proceder de Joe Biden, a quien señaló por hacerle daño a Estados Unidos, al Partido Demócrata y a sí mismo. Gabriel Quadri, polémico legislador que fue corrido como invitado de la cadena CNN por promover la transfobia, sugirió en sus redes sociales que Washington debe tener una mano más dura en contra de los países que no acudieron a la Cumbre de las Américas. La solución que propone el también excandidato presidencial de México es que Estados Unidos retire a su embajador Ken Salazar de territorio mexicano. Además, aseguró que la Casa Blanca debe endurecer las sanciones en contra de Caracas, La Habana y Managua, regímenes que atentan contra los valores democráticos, según ha dicho el propio Gobierno estadounidense. También aprovechó para criticar al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por supuestamente adoptar una política exterior en beneficio de las "dictaduras". Las críticas a Joe Biden suceden en medio de fuertes tensiones en la Cumbre de las Américas, a la que no asistió López Obrador en protesta por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua. De hecho, la postura de este país latinoamericano sigue siendo imperturbable, de condena al bloque económico contra el Gobierno de Díaz-Canel. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle, tampoco acudió debido a un contagio de COVID-19. El mandatario de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció la ausencia de su país semanas atrás, cuando lanzó un contundente mensaje a Estados Unidos: "Este país podrá ser de este tamaño [pequeño], pero mientras yo sea presidente, a este país se le respeta la soberanía".Otra ausencia a destacar es la de Honduras, que aplicó la misma estrategia que México. No irá su presidenta, Xiomara Castro, pero sí su canciller, Eduardo Enrique Reina.Hace un par de días, el presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció que tampoco viajaría a Los Ángeles para la Cumbre, en protesta a la política excluyente de la Casa Blanca.

