Nacionalización del cobre en Chile: una lucha que está por darse

Una de las propuestas ciudadanas para la nueva Constitución era que el Estado pase a producir del actual 30% a la totalidad del cobre. La iniciativa fue rechazada por los constituyentes.

2022-06-06T22:15+0000

contante y sonante

cobre

chile

convención constituyente de chile

estado

nacionalización

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1126354241_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_66da282d225b1e612e6b0f537ed3957f.jpg

La producción cuprífera estatal chilena está a cargo de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), para la cual el presidente Gabriel Boric anunció que se invertirá 90 millones de dólares en la exploración y 86 millones en innovación y tecnología.En 2021 la empresa estatal tuvo ganancias por 7.394 millones de dólares. Esto representa 256% más que el ejercicio anterior y el beneficio más alto de los últimos 10 años.Sin embargo, el otro 70% de la explotación del recurso está en manos de privados, que obtienen alrededor de 40.000 millones de dólares anuales.Para la Coordinadora por la Renacionalización del Cobre, la propuesta de que el Estado tenga el control total no fue apoyada porque "las trasnacionales y los grupos económicos y del imperialismo norteamericano se impusieron", dijo a Sputnik su vocero Héctor Vargas.El entrevistado afirmó que, a pesar de no haber logrado el objetivo, muchos constituyentes tomaron conciencia de la importancia de recuperar los recursos naturales.En 2021 la minería representó el 14,6% del Producto Bruto Interno de Chile, 3,2% más que el año anterior. La mayor parte de ese porcentaje corresponde al cobre.El material es un pilar básico para la economía del país latinoamericano, principal productor a nivel mundial, con el 28%, y dueño del 23% de las reservas.Desde principios del siglo XX hasta la década de 1970 el cobre era explotado por empresas norteamericanas. El 11 de julio de 1971 el presidente Salvador Allende promulgó la ley de nacionalización. Pero en 1982, durante la dictadura de Augusto Pinochet, se habilitó a privados a explotar los yacimientos.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y a las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.

chile

cobre, chile, convención constituyente de chile, estado, nacionalización, аудио