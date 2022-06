https://mundo.sputniknews.com/20220605/las-cinco-mejores-de-canciones-de-shakira-que-hablan-del-despecho-1126301456.html

Las cinco mejores de canciones de Shakira que hablan del despecho

Las cinco mejores de canciones de Shakira que hablan del despecho

Los rumores de la infidelidad de Gerard Piqué a Shakira resultaron ser verdad. Aunque ninguno de los involucrados confesó abiertamente la presencia de un... 05.06.2022, Sputnik Mundo

La confirmación no tomó a nadie por sorpresas, ya que desde hace varias semanas la prensa especializada afirmaba que ya no compartían el mismo techo y que el catalán estaba viviendo en un apartamento ubicado en el centro de la ciudad condal, mientras que la barranquillera se mantenía en la casa familiar con los dos hijos que comparte la pareja.A pesar de que nunca llegaron a legalizar su unión, eran considerados una de las parejas más estables del mundo del espectáculo y del deporte. En los 12 años que duró la relación, eran asiduos a las reuniones que realizaban los jugadores culés y era común verlos por las calles de Barcelona simplemente de paseo.Sin embargo, muchos se dieron cuenta de la ausencia de Piqué en el Instagram de la colombiana. La última foto que compartió la intérprete de Pies descalzos fue el 14 de febrero.Los rumores se intensificaron las últimas semanas. Mientras algunos aseguran que la amante es una modelo de 20 años, otros afirman que en realidad se trata de la mamá de unos de sus compañeros del Barça, Gavi, un canterano de apenas 17 años.Infidelidad o no, lo cierto es que los fanáticos de la música de Shakira han salido en su defensa en todas las redes sociales y lo han hecho recordando las mejores canciones de la cantautora de 45 años que hablan de corazones rotos y de comenzar de nuevo. Aquí te traemos nuestra propia selección.Shakira – 'La tortura'La canción que más directamente habla de infidelidad, es la que canta junto al español Alejandro Sanz. "Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón. Si lloras con los ojos secos y hablando de ella".Shakira – 'Moscas en la casa'Para muchos la mejor canción de despecho de la barranquillera, todo un clásico de una generación. "Mis días sin ti son tan oscuros. Tan largos, tan grises, mis días sin ti", definitivamente transmite mucho sentimiento. Shakira – 'Si te vas'"Cuéntame, ¿qué harás después que estrenes su cuerpo?Cuando muera tu traviesa curiosidadCuando memorices todos sus recovecosY decidas otra vez regresarYa no estaré aquí en el mismo lugar"Esta letra no necesita introducción. Es probablemente la canción que todos quieran cantarle a un ex que la haya dejado por otra. Shakira – 'Te felicito'Uno de los últimos éxitos de Shakira, realizada en colaboración con Rauw Alejandro, es para muchos una pista de lo que estaba sucediendo dentro de la pareja. La letra del single dice: "Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese show". ¿Está dedicada a Piqué?, algunos creen que sí.Shakira – 'Que vuelvas'Una de las canciones más viejas de la cantante, habla de la desesperación que se siente al perder una pareja. Esperemos que Shakira no se sienta así tras separarse de Piqué.

