https://mundo.sputniknews.com/20220605/eeuu-presiono-a-espana-para-que-enviara-armas-pesadas-a-ucrania-1126307052.html

"EEUU presionó a España" para que enviara armas pesadas a Ucrania

"EEUU presionó a España" para que enviara armas pesadas a Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — El suministro de armamento pesado a Kiev fue una de las condiciones de Estados Unidos para que España siguiera siendo la organizadora de la... 05.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-05T11:12+0000

2022-06-05T11:12+0000

2022-06-05T11:31+0000

españa

ucrania

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

rusia

🛡️ zonas de conflicto

🛡️ industria militar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109146/82/1091468276_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ec384b3feba9535c882299628141f9b1.jpg

La experta aseguró que para España, "celebrar la cumbre es prestigioso, se relaciona a la imagen general del país."Además, a partir del 1 de julio, España será el país que presidirá la UE. No quieren verse peor que otros, en términos generales. Pero todo esto es muy limitado", especificó.Madrid en comparación con otros países, participa muy limitadamente en el suministro de armas a Ucrania, indicó.La investigadora tildó ese apoyo de Madrid a Ucrania de "un homenaje a la Alianza, una solidaridad común con la comunidad occidental, pero esto no es un tema de seguridad español ni una prioridad de la política exterior".El diario El País, citando fuentes, informó este domingo que España se prepara para suministrar armas pesadas a Ucrania, incluidos sistemas de misiles antiaéreos de corto alcance Shorad Aspide, así como tanques, en particular los blindados alemanes Leopard.El pasado 21 de abril, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que España duplicaría la ayuda militar a Kiev con un nuevo envío de 200 toneladas de municiones, equipos militares y vehículos, que salió hacia Ucrania ese mismo día.Numerosos países condenan la operación militar rusa en Ucrania y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.Rusia lanzó el pasado 24 de febrero una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

https://mundo.sputniknews.com/20220605/en-toda-la-cara-un-dron-ucraniano-capta-al-misil-ruso-que-lo-hace-anicos--video-1126306553.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucrania, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania, rusia, 🛡️ zonas de conflicto, 🛡️ industria militar