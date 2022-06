https://mundo.sputniknews.com/20220604/shakira-y-pique-entre-rumores-de-infidelidad-y-de-separacion-1126289084.html

Shakira y Piqué, entre rumores de infidelidad y de separación

Shakira y Piqué, entre rumores de infidelidad y de separación

Una infidelidad puede ser muy traumática en la vida de una persona, especialmente si el engaño es público y hasta para carne de memes ha servido. Esa es una de... 04.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-04T02:10+0000

2022-06-04T02:10+0000

2022-06-04T02:10+0000

estilo de vida

👤 gente

shakira

gerard piqué

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/1115775346_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_accc6097547f0f4ac831343fa99f227f.jpg

Verdad o no, solo el tiempo lo dirá, lo cierto es que cuando el río suena es porque piedras trae. La prensa española ha sido la primera en dar la primicia y rápidamente los medios internacionales se han sumado a la euforia de la noticia del siglo: Gerard Piqué, el defensa del FC Barcelona, le fue infiel a su pareja y madre de sus dos hijos, la cantante colombiana Shakira.Incluso, algunos medios ya hablan de un proceso de separación y de que el futbolista se habría mudado y estaría viviendo en un apartamento en el centro de Barcelona.Es más, la prensa rosa asegura que Piqué tiene que tocar el timbre de su propia casa porque no tiene llaves. Esta revelación se dio durante la cazaría a la que se han lanzado los paparazzi cerca de la vivienda de la pareja.Lo cierto es que ninguna de las partes involucradas se ha pronunciado para confirmar o desmentir los rumores. Sin embargo, eso no ha frenado la cascada de titulares que asegura que "la batalla legal se centraría en la custodia de sus hijos" y que la causante de todo fue una modelo de 20 años.Y no termina allí. Otros medios incluso hablan de que la colombiana fue la que descubrió la infidelidad, mientras algunos afirman que la amante es la mamá de un compañero de cancha.El portal Infomalia, del medio El Economista, afirma, según fuentes cercana a la pareja, que la intérprete de Ojos así no quiere quedarse en España y que podría comenzar una guerra por la custodia de los pequeños Sasha y Milan. Medios internacionales se hicieron eco de esta información.Superman llega a la escenaEstas especulaciones no se detienen aquí. Además de los cientos de memes por la supuesta infidelidad que han inundado las redes sociales, otro actor ha salido a relucir en la pelea: Henry Cavill, quien interpretó al último hombre de acero.Y es que los usuarios insisten, a pesar de que el actor tiene pareja, que el británico siente algo por la barranquillera. Como prueba, han sacado del baúl de los recuerdos un video de data del 2015 y que en pocas horas se ha hecho viral. En la grabación, Cavill se muestra distraído en una entrevista por la presencia de Shakira en un evento.La grabación corresponde al estreno de la película Operación UNCLE, donde coincidieron Henry Cavill y Shakira, pero fue suficiente para incluso hacer memes con el aspecto de un posible hijo entre ambos.

https://mundo.sputniknews.com/20220526/tribunal-espanol-juzgara-a-shakira-por-el-supuesto-fraude-de-145-millones--1125889462.html

https://mundo.sputniknews.com/20211004/elton-john-shakira-y-claudia-schiffer-los-famosos-que-aparecen-en-los-papeles-de-pandora-1116721736.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

👤 gente, shakira, gerard piqué