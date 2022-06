https://mundo.sputniknews.com/20220604/rusia-califica-de-riesgosos-planes-de-eeuu-y-londres-enviar-a-kiev-lanzamisiles-multiples-1126300597.html

Rusia califica de riesgosos planes de EEUU y Londres enviar a Kiev lanzamisiles múltiples

04.06.2022

"Es notable cómo Ucrania está siendo abastecida con armas y armamento pesado. Ahora los estadounidenses están proporcionando lanzamisiles múltiples. Y luego los británicos, que probablemente esperaban una señal de Washington, dicen: ahora también daremos a los ucranianos lanzamisiles múltiples. Es un camino arriesgado", advirtió el canciller ruso en una entrevista a la televisión pública de la República Serbia de Bosnia y Herzegovina RTRS.El jefe de la diplomacia rusa sentenció entre otras cosas que Occidente no deja que Ucrania negocie con Rusia.El ministro insistió en que Kiev es "una moneda de cambio, una herramienta manipulada principalmente por Estados Unidos y el Reino Unido", que representan, en su opinión, "el colectivo anglosajón que ahora dirige Occidente".A este colectivo, continuó el titular, "le obedecen absolutamente la OTAN y la Unión Europea, que perdió su independencia hace tiempo"."Manejan a los ucranianos como una herramienta para contener a nuestro país (como dicen ahora, para "agotarlo") y para derrotar a Rusia "en el campo de batalla", dijo Lavrov.Enfatizó que esa retórica también existe entre el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, el primer ministro británico, Boris Johnson, y algunos políticos de EEUU: Rusia, Putin deben ser vencidos en el campo de batalla.Además, el canciller ruso denunció que Occidente había afirmado previamente a Moscú que la ampliación de la OTAN y la posible entrada de Ucrania en el bloque no tenían nada que ver con Rusia."Ya advertimos hace tiempo, cuando empezaron a arrastrar a Ucrania a la OTAN, que eso sería visto como una amenaza directa a la Federación de Rusia. Rechazaron el proyecto de tratado sobre garantías de seguridad en Europa que propusimos en 2009", recordó.Doce años después, Occidente no tomó en serio otra iniciativa similar que Rusia propuso tanto a Washington como a la OTAN, señaló el ministro.

