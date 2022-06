https://mundo.sputniknews.com/20220602/un-legislador-ruso-advierte-que-eeuu-busca-convertir-ucrania-en-su-colonia-1126168478.html

Un legislador ruso advierte que EEUU busca convertir Ucrania en su colonia

Un legislador ruso advierte que EEUU busca convertir Ucrania en su colonia

MOSCÚ (Sputnik) — Las autoridades de EEUU buscan convertir a Ucrania en su colonia, aprovechar sus recursos naturales y utilizarla para debilitar a Rusia... 02.06.2022, Sputnik Mundo

El legislador agregó que los países que Washington aspiraba a convertir en democráticos y prósperos, se sumergieron en el caos y enfrentaron una catástrofe humanitaria."Todo el mundo vio lo que provocó una democracia según el modelo estadounidense en Libia, Irak, Afganistán, Siria, Yugoslavia. Ninguno de estos Estados que Washington quería convertir en democráticos y prósperos ganó. Al contrario, los países que solían estar en desarrollo se sumergieron en el caos y sus ciudadanos enfrentaron una catástrofe humanitaria", destacó.Afirmó que durante los 20 años de presencia de las tropas estadounidenses en Afganistán más de 250.000 habitantes locales murieron, la población empobreció, igual que Ucrania en los últimos ocho años."EEUU tenía ocho años para convertir a Ucrania en un país democrático, independiente, soberano y próspero, cuando después del golpe de estado los asesores estadounidenses e instructores de hecho dirigían el régimen de Kiev. Pero en lugar de desarrollar el país que tenía enorme potencial, lo saquearon. Cerraban los medios no favorables, mataban a los periodistas independientes, prohibían a los partidos políticos", concluyó.Desde su punto de vista, nadie del "Gobierno corrupto" de Kiev tenía en cuenta las necesidades del pueblo ucraniano.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Donetsk y Lugansk se independizaron de Ucrania en mayo de 2014 tras no reconocer a las nuevas autoridades que resultaron del golpe de Estado producido en Kiev en febrero de ese mismo año.

