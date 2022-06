https://mundo.sputniknews.com/20220603/rafael-nadal-llega-a-la-decimocuarta-final-de-su-carrera-en-roland-garros-1126272088.html

Rafael Nadal llega a la decimocuarta final de su carrera en Roland Garros

MOSCÚ (Sputnik) — El español Rafael Nadal, quien cumplió 36 años el 3 de junio, alcanzó su decimocuarta final en el Abierto de Francia de tenis, en París. 03.06.2022, Sputnik Mundo

Su oponente, el alemán Alexander Zverev, se lesionó durante el segundo set, cuando los oponentes llegaron a un desempate con el marcador 7:6 (10:8), 6:6 a favor del español. Los tenistas no tuvieron tiempo de terminar dos sets, pero pasaron más de tres horas en la cancha.Durante la primera etapa del partido, Nadal cedió tres sets antes del desempate, pero ganó cuatro puntos consecutivos durante el mismo, mientras que Zverev cometió 26 errores no forzados en el set.Ya en la segunda etapa, Zverev tuvo que abandonar el partido en silla de ruedas tras sufrir una lesión en el tobillo, volviendo a la cancha con muletas.Nadal es 13 veces campeón de Roland Garros y ha ganado todas las finales del Grand Slam francés. En la final, el español se enfrentará al ganador del partido entre el noruego Casper Ruud y el croata Marin Cilic.Mientras tanto, el ruso Daniil Medvédev recuperará el primer puesto de la clasificación mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales después de que Nadal alcanzara la final del Abierto de Francia.El actual número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, terminó el Roland Garros en cuartos de final y no pudo defender sus puntos de clasificación de los pasados torneos en París.Esto permitirá a Medvédev superar a Djokovic en junio y recuperar el primer puesto.

