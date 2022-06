https://mundo.sputniknews.com/20220603/presidente-y-vicepresidenta-de-argentina-comparten-acto-por-los-100-anos-de-ypf-1126284444.html

Presidente y vicepresidenta de Argentina comparten acto por los 100 años de YPF

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto Fernández, y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, se mostraron juntos durante un... 03.06.2022

La exmandataria (2007-2015) reivindicó la decisión que tomó en abril de 2012 cuando envió al Congreso un proyecto de expropiación del 51% de las acciones de YPF, controladas por la petrolera española Repsol desde 1999."Fue una decisión realista recuperar la soberanía hidrocarburífera de Argentina", defendió.Al anteceder en la palabra al jefe de Estado, Fernández de Kirchner cuestionó que cuando estaba en manos de Repsol, YPF llegó a "triplicar la rentabilidad y las ventas, pero habían caído los pozos y la explotación petrolera"."Las decisiones que responden a los interés de las grandes mayorías encuentran muchos escollos, pero es indescriptible la sensación que uno experimenta cuando cumple con un deber", sostuvo.En un repaso general de su gestión, la vicepresidenta reconoció que durante su Gobierno no pudo solucionar el problema de la inflación ni la economía bimonetaria, pero afirmó que su espacio político "encontró la forma de desendeudar a Argentina".En esa línea, Fernández de Kirchner destacó que desde 2003 y hasta 2015, con el Ejecutivo de Néstor Kirchner (2003-2007) y el que dirigió ella durante dos mandatos (2007-2015), los salarios crecieron 78 puntos, para caer después 20 puntos durante la gestión del expresidente Mauricio Macri (2015-2019).La vicepresidenta admitió que "cuando hay una remuneración fuerte del trabajo" podía haber "tensiones inflacionarias", pero que la prioridad en el Gobierno debía ser la administración de "las tensiones y hacerlo en favor de las grandes mayorías", enfatizó."El que quiera gobernar sin tensiones, sin conflictos, que se postule para la presidencia de Suiza", apostilló.En otro tramo de su discurso que dirigió directamente al presidente, Fernández de Kirchner cuestionó que hubiera un "deporte nacional de apoderarse de las reservas del Banco Central bajo distintos mecanismos".Por ello le pidió al jefe de Estado, sentado a su lado, que usara "la lapicera con los que tienen que darle cosas al país".Proveedora de energíaAl tomar la palabra, Alberto Fernández presumió que YPF se encuentre en producciones récord de gas y petróleo."Para 2023, estamos calculando que podremos escalar 140 millones de metros cúbicos por día de gas y podríamos llegar a producir 700.000 barriles de petróleo solo en Vaca Muerta, la segunda reserva de gas y (la cuarta de) petróleo no convencional", señaló sobre la formación rocosa que se encuentra en la provincia de Neuquén (suroeste).En este contexto, el presidente aseguró que YPF se ha convertido "en una extraordianria herramienta de política económica para poder manejar os costos de la energía", ponderó.El mandatario advirtió, no obstante, que el hecho de que una esté en manos del Estado "no es garantía de nada, porque en política, no todo es lo mismo", deslizó.El jefe de Estado cuestionó que durante la administración anterior declinara la producción de gas y petróleo cada año, así como las inversiones en exploración.Por ello apostó por construir "toda la infraestructura necesaria" a fin de que Argentina pueda ser un gran proveedor de energía.El Gobierno lanzó el 3 de junio el llamado a licitación pública para la construcción de un gasoducto que llevará el nombre del fallecido expresidente Kirchner y que resultará estratégico para el desarrollo de Vaca Muerta.La última vez que los dos titulares del Ejecutivo se dejaron ver juntos fue durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso el 1 de marzo.YPF fue creada a instancias de un decreto del presidente Hipólito Yrigoyen (1916-1922 y 1928-1930) el 3 de junio de 1922.

