Cien años de YPF, la petrolera argentina que marcó la historia



La sigla YPF es una de las más conocidas por todos los argentinos. De hecho, estudios de mercado suelen sugerir año tras año que la abreviación de Yacimientos Petrolíferos Argentinos es una de las marcas más valiosas en el país sudamericano, que en 2022 cumple un siglo de funcionamiento de su petrolera estatal.La empresa se fundó en 1922 pero la historia se remonta incluso dos décadas antes, en 1902, cuando se descubrieron los primeros yacimientos de petróleo en la localidad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, en el sur argentino. En un primer momento, la explotación estaba en manos de empresas privadas que tramitaban autorizaciones ante la Dirección General de Explotación de Petróleo.Hacia 1922, el Gobierno del entonces presidente Hipólito Yrigoyen decidió conformar una empresa estatal para que el Estado argentino participara, en convivencia con las privadas, de la extracción de petróleo. El elegido como titular de la nueva empresa fue Enrique Mosconi, un militar de carrera que se había especializado en ingeniería militar e incluso había pasado años en Europa estudiando plantas de energía hidroeléctrica y gasífera.Al momento de la creación de YPF, no existían petroleras estatales en Sudamérica. De hecho, se considera a la firma argentina la primera petrolera estatal verticalmente integrada en todo el mundo, ya que por primera vez una empresa propiedad de un Estado se proponía encargarse de la explotación, la distribución y la comercialización del petróleo.La importancia de que el Estado participara activamente del mercado de petróleo, compitiendo con las multinacionales que se habían instalado en el sur argentino, era uno de los desvelos de Mosconi, quien desde antes de asumir había desarrollado la idea de que el petróleo era un recurso estratégico para los intereses de Argentina.Un artículo escrito por el periodista especializado en el mercado petrolero Marcelo García y publicado en el sitio El Extremo Sur de la Patagonia recuerda que Mosconi comenzó a delinear su doctrina a finales de 1920 cuando, desde su lugar en el Ejército, intentó gestionar la compra de combustible de avión para realizar entrenamientos pero se encontró con la negativa de WICO, marca con la que operaba en Argentina la petrolera estadounidense Standard Oil, la más importante del momento a nivel mundial.La frustrada gestión llevó a Mosconi a preocuparse por el problema de soberanía que significaba no poder realizar un ejercicio militar debido a la negativa de una empresa extranjera. Aquel episodio fue clave para el surgimiento de lo que se consideraría como 'Doctrina Mosconi', un sistema de ideas basado en la necesidad de que el Estado participe activamente de la explotación de petróleo de forma de no depender de empresas multinacionales. Durante su gestión en YPF, Mosconi visitó varios países de la región para impulsar la creación de petroleras nacionales.Las ideas de Mosconi calaron hondo en países vecinos, que en los años siguientes avanzaron en la creación de empresas u organismos petroleros. En 1929 nació la petrolera uruguaya Ancap, en 1936 nació Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y en 1938 se concretó el Consejo Nacional de Petróleo (CNP) de Brasil.Mosconi se mantuvo en el cargo hasta 1930 y falleció diez años después. El alejamiento del primer presidente de YPF coincidió con años en que las petroleras privadas ganaron terreno en relación a la pública, también al influjo de los gobiernos militares conservadores que destituyeron a Hirigoyen en lo que se conoció como la 'Década Infame'.YPF, entre el Estado y los privadosLa empresa volvería a tener un auge con el ascenso de Juan Domingo Perón, que en la reforma constitucional de 1949 introdujo un artículo que ampliaba las potestades del Estado en la administración de los yacimientos de hidrocarburos. El artículo de García rememora que, a fin de cuentas, aquel artículo "quedó en letra muerta" y no llegó a darse una verdadera nacionalización del recurso.La participación de empresas multinacionales en el mercado volvió a crecer sobre 1955, cuando la bonanza económica argentina por la posguerra comenzó a decrecer.En las décadas siguientes, los gobiernos de Arturo Frondizi y Arturo Illia volvieron a intentar fortalecer la propiedad estatal del petróleo pero, al igual que Perón, sufrieron golpes militares que, en todos los casos, impusieron gobiernos conservadores de política neoliberal. García apunta en su artículo que Illia "dio un paso importante anulando las concesiones y nacionalizando los yacimientos pero no contó con la fortaleza política suficiente para aplicar y sostener una decisión de tamaña importancia".Las décadas de 1970, 1980 y 1990 marcaron, rememoró García, "el recorrido de la entrega y liquidación definitiva del Estado en el ámbito de los hidrocarburos". La dictadura que imperó entre 1976 y 1983 fue letal para la empresa ya que, apunta el periodista, el Gobierno de facto utilizó a YPF para tomar créditos y luego desviar sus fondos. García apuntó que en ese período se tomaron 423 créditos a nombre de la petrolera, totalizado cerca de 9.460 millones de dólares.El Gobierno de Raúl Alfonsín no fortaleció a la empresa pero al menos logró que Argentina pudiera autoabastecerse de petróleo por primera vez, sin necesidad de importar crudo desde el exterior. Ya entrada la década de 1990, el Gobierno de Carlos Menem pateó el tablero al anunciar la privatización completa de la empresa, en el marco de un proceso que transfirió a manos privadas a la mayoría de las empresas públicas.Para concretar la venta de YPF el Gobierno argentino la convirtió en una sociedad anónima. En principio el Estado argentino se quedó con un 14,99% del paquete accionario, que compartía con fondos de inversión de potencias extranjeras. Hacia 1999 la empresa española Repsol compró las acciones del Estado y para finales de ese año la firma alcanzó el 83,24% de las acciones.La renacionalización y el auge de Vaca MuertaTrece años después, cuando YPF celebraba sus 90 años, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner oficializó la expropiación de Repsol, haciendo que la mayor parte de las acciones volvieran a manos del Estado argentino.La renacionalización no implicó un retorno al modelo de empresa pública con el que se creó YPF, ya que la firma continua hasta ahora siendo una sociedad anónima.En esta nueva etapa, apunta García, la prioridad de YPF pasó a estar en el gas natural extraído del yacimiento de Vaca Muerta. Si bien se trata de una arista prometedora para el desarrollo energético del país, tiene su contracara en lo que el periodista advierte como una menor presencia de la empresa en Comodoro Rivadavia, cuna de la firma.

