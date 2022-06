https://mundo.sputniknews.com/20220603/colombia-pide-a-amlo-no-interferir-en-sus-elecciones-es-una-injerencia-desobligante-1126281265.html

Colombia pide a AMLO no interferir en sus elecciones: "Es una injerencia desobligante"

Colombia pide a AMLO no interferir en sus elecciones: "Es una injerencia desobligante"

La Cancillería colombiana pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que se abstenga de realizar comentarios sobre el proceso electoral que... 03.06.2022, Sputnik Mundo

La solidaridad que el mandatario mexicano ha manifestado hacia Gustavo Petro, candidato a la Presidencia de Colombia por la coalición Pacto Histórico, no cayó bien en Bogotá. En un breve mensaje difundido en redes sociales, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia pidió a López Obrador no intervenir en los comicios, ya que con sus comentarios ha realizado "una injerencia desobligante en los asuntos internos de nuestro país". "Con el mismo respeto que hemos profesado por las instituciones y por el señor presidente de México, le solicitamos respetar la autonomía del pueblo colombiano para escoger a su próximo presidente sin injerencias que traten de influir en los electores", expresó el Gobierno colombiano. La postura de las autoridades colombianas es dada a conocer días después de que el presidente López Obrador asegurara que Gustavo Petro —que representa a todas las fuerzas de izquierda y progresistas de Colombia— ha sido víctima de una "guerra sucia" de parte de sus opositores. El mandatario afirmó que él también padeció ese tipo de estrategias mediáticas cuando fue candidato a la Presidencia de México en 2006 y en 2012, cuando perdió con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto, respectivamente. El presidente mexicano consideró que las campañas que enfrenta Gustavo Petro en Colombia son similares a las que él enfrentó en el pasado, cuando lo acusaron de comunista y de representar un peligro para la democracia de su país. "Petro, un peligro para Colombia, comunista, guerrillero, Colombia va a ser como Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera, pero con todo, unidos todos los conservadores, y sin ética, olvidando que la política es un imperativo ético", dijo López Obrador."Lo hago porque si alguien ha padecido, y no exagero ni me siento víctima, de esas guerras sucias, es el que les habla, desde hace años. Por eso: ánimo. Hay que tenerle mucha fe al pueblo, confiar en el pueblo, en la inteligencia del pueblo, no hay más que eso", agregó el jefe de Estado.

