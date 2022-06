https://mundo.sputniknews.com/20220601/amlo-usara-las-regalias-de-su-libro-para-su-retiro-me-quedan-cerca-de-150000-dolares-1126116999.html

AMLO usará las regalías de su libro para su retiro: "Me quedan cerca de 150.000 dólares"

AMLO usará las regalías de su libro para su retiro: "Me quedan cerca de 150.000 dólares"

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que las ganancias de su libro 'A la mitad del camino' servirán para financiar su retiro. 01.06.2022, Sputnik Mundo

Ante los cuestionamientos sobre por qué no incluyó los ingresos de su libro en su declaración patrimonial, el mandatario del país latinoamericano aclaró que no lo hizo porque se venció su plazo para incluir dichos ingresos en el reporte. Sin embargo, dio a conocer la cantidad que recibirá por concepto de regalías editoriales de parte de la empresa Planeta. "[Las ganancias del libro serán] para poder vivir hacia adelante porque voy a tener una pensión del ISSSTE que calculo va ser de 25.000 o 30.000 mil pesos mensuales [1.500 dólares]. Voy a tener derecho a una pensión cuando me retire", agregó el jefe de Estado. López Obrador también insistió en que, cuando termine su sexenio, se retirará de la vida pública, ya que no tiene interés en continuar su carrera política ni en seguir siendo líder de su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Asimismo, contó a los periodistas que ya es beneficiario del programa nacional de apoyo a adultos mayores (tiene 68 años) y que utilizará parte de sus recursos para apoyar a su hijo menor, Jesús, fruto de su relación con su actual esposa, Beatriz Gutiérrez Müller. En su más reciente declaración patrimonial y de conflicto de intereses, López Obrador dio a conocer que en 2021 percibió ingresos por 1 millón 628.717 pesos, es decir, 3,7% más que en 2020, de acuerdo con información de la Presidencia de la República.

